Centenas na última homenagem ao motard português

Cerca de cem pessoas reuniram-se esta quarta-feira á noite na igreja de Rodange, em memória do jovem que morreu vítima de uma acidente de viação.

A igreja da cidade de Rodange foi demasiado pequena para as centenas que quiseram prestar a derradeira homenagem ao motard de 21 anos. O jovem português não resistiu aos ferimentos graves. Morreu esta terça-feira no hospital, na sequência dum violento acidente de viação em Belvaux, na fronteira entre o Luxemburgo e França, na passada quinta-feira, 12 de setembro.

Segundo a polícia local, a mota onde seguia o jovem colidiu com um automóvel. Apenas o português foi transportado para o hospital pelas equipas de emergência médica que acorreram ao local. O acidente que vitimou o motard é, de acordo com o L'essentiel, o décimo segundo com vítimas mortais nas estradas do Luxemburgo, desde o início do ano.