A "Marcha pela Paz" teve lugar na capital na segunda-feira de Páscoa.

Luxemburgo 9

Guerra na Ucrânia

Centenas de pessoas manifestaram-se no Luxemburgo contra a invasão russa

Simon Laurent MARTIN

Um apelo pela paz ecoou nas ruas da capital nesta segunda-feira de Páscoa, feriado nacional. Cerca de 250 a 300 pessoas, de acordo com uma primeira estimativa das autoridades, responderam ao apelo da associação Friddensplattform e do sindicato OGBL, e juntaram-se no parque de estacionamento Glacis para protestar contra a invasão russa da Ucrânia.

A "Marcha pela Paz" partiu por volta das 15h em direção a Hamilius, onde se realizou o comício final. "Nada pode justificar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que é contrária ao direito internacional", escreveu a Friddensplattform, em comunicado. O governo luxemburguês deve comprometer-se "com os meios à sua disposição" para uma solução diplomática para este conflito, diz.

Ao mesmo tempo, os organizadores são contra a crescente militarização na Europa: "Mais armas não criam a paz".

9 Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne Manifestação no Luxemburgo Foto: Luc Deflorenne

A plataforma Friddens e a OGBL também utilizaram o evento para insistir no cumprimento dos objetivos de Paris e na eliminação das desigualdades sociais. A marcha da Páscoa foi realizada pacificamente, não havendo ocorrência de qualquer incidente.

