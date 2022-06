No protesto exigiram uma rede segura e interligada de ciclovias que facilitem as viagens de bicicleta.

Luxemburgo 1

Protesto

Centenas de ciclistas desfilaram nas ruas do Luxemburgo

Emery P. DALESIO No protesto exigiram uma rede segura e interligada de ciclovias que facilitem as viagens de bicicleta.

Centenas de ciclistas desfilaram na capital luxemburguesa para exigir mais atenção do governo para expandir o transporte movido a pedal. Cerca de 800 a 1.000 defensores das bicicletas reuniram-se na cidade no sábado, com o tempo de Verão a ajudar a aumentar a afluência de cerca de 500 ciclistas no ano passado.

As suas exigências incluem o preenchimento de lacunas no que deveria ser uma rede segura e interligada de ciclovias que encorajam as viagens de duas rodas. "Deve ser possível chegar em segurança de A a B no Luxemburgo", disse Philippe Herkrath do grupo de defesa ProVelo ao Luxemburger Wort antes do evento.

Inauguração da primeira ciclovia pop-up em Esch Nos próximos meses, será disponibilizada aos ciclistas uma faixa numa das principais estradas da segunda cidade do país.

A iniciativa apela também ao respeito mútuo por todos os utentes das estradas, a um limite de velocidade reduzido e nacional de 30 km/h dentro dos limites da cidade e a uma melhor participação do público no planeamento de infra-estruturas para bicicletas.

