Os adeptos, na sua maioria jovens, começaram a afluir à Gare Central da cidade do Luxemburgo logo depois do apito final. Tingindo de fumos vermelhos, festa e petardos o centro da cidade

Luxemburgo 31

Centenas de adeptos encarnados comemoram na Gare do Luxemburgo

No bar Relax ainda se roíam as unhas. O Benfica levava vantagem, mas no futebol nunca se sabe. Por detrás do balcão, as mulheres que iam servindo as cervejas ao longo do jogo estavam equipadas a rigor. Quase 20 pessoas seguiam nervosas o embate, dentro e fora do estabelecimento.

No ecrã da televisão passa a partida que deu o título de campeão nacional à equipa lisboeta, tinham decorrido apenas quinze minutos de jogo quando Haris Seferović começou a desenhar a conquista encarnada ao assinalar o seu centésimo golo ao serviço do Benfica, vigésimo segundo na temporada.

A sala parece vir abaixo e ouvem-se os primeiros "SLB".

Enquanto isso, apenas dois minutos depois, o árbitro Fábio Veríssimo mostra cartão vermelho a Cristian Borja e deixa o Sporting reduzido apenas a dez unidades, mantendo assim a esperança dos dragões.

Só que a esperança durou pouco, aos 23, João Félix marca o segundo para o Benfica e faz tremer o Estádio da Luz. Aliviada a pressão para o Benfica, instala-se o silêncio e a frustração no Dragão, primeiro aos 33 minutos com um penalti por assinalar sobre Marega que, no minuto seguinte, veria um golo anulado, estava em posição irregular o jogador azul e branco.

Trinta e nove minutos e Rafa faz o terceiro para o Benfica e começa a selar definitivamente a vitória das águias, valor que se haveria de manter ao intervalo.

Com a segunda parte veio o quarto para o Benfica, marcou novamente Seferović aos 55 minutos. Ainda assim, o Santa Clara não baixou os braços e, de cabeça, César faz o golo de honra para a formação açoriana e pede desculpa aos adeptos da sua antiga equipa.

Na rua uma mulher já não se contém e explica em crioulo ao filho: "o ano passado ganho o Porto, este ano ganhamos outra vez nós, o Sporting é que não se sabe quando vai ganhar".

Dois homens comentam que o Sporting conseguiu empatar o jogo com dez unidades, um refere irónico, "jogam melhor com dez do que com onze".

É verdade, aos 60 minutos, Luíz Phellype o Sporting marca no Dragão, vantagem que o Sporting manteve até aos 78 minutos, altura em que Danilo restabeleceu a igualdade para o FC Porto. O golo da reviravolta chegaria aos 87 pelos pés de Hector Herrera e colocou o FC Porto na frente do marcador.

A partida só acabaria depois do FC Porto ficar também reduzido a dez unidades, depois da expulsão de Jésus Manuel Corona.

A vitória do FC Porto frente ao Sporting não chegou assim para evitar a conquista do trigésimo sétimo título de campeão nacional do Sport Lisboa e Benfica.

31 Fãs do Benfica assistem ao jogo e comemoram nas rua do Luxemburgo. Matic Zorman / Luxemburger Wort

Começam a escutar-se na rua de Estrasburgo as primeiras buzinadelas, o Relax vai-se esvaziando, passados uns minutos ouvem-se uns tambores, é Vitor vestido a preceito, com uma bateria incorporada, e uma cartucheira de cervejas à cintura. Os sapatos, a camisola, os tambores e o capacete que lhe dá um ar de inseto, têm todos referência à conquista, por parte do Benfica, do seu trigésimo sétimo campeonato. Apesar de tudo se decidir na última jornada, confessa que já estava confiante antes: "fiz tudo isto na semana passada, acreditava que o Benfica ia ser campeão".

Pouco a pouco vai-se escutando um barulho cada vez maior para os lados da gare. Dezenas de jovens com fumos vermelhos comemoram com muito barulho e alegria o novo título do Benfica.

“A Gare é o Marquês de Pombal cá do sítio.Vivemos o ano inteiro no trabalho-casa e este é o momento de festejar e recordar ”, desabafou emocionado Eusébio, adepto do Benfica à repórter da Rádio Latina, Ana Maria Albuquerque. Entre a massa benfiquista que ali se ajunta encontram-se também amantes do futebol de outras latitudes que não quiseram ficar de fora como foi o caso de um adepto do Estrela de Belgrado.

O sentimento geral é de euforia, reconhecimento e gratidão pelo trabalho de Bruno Lage que, desde que tomou o comando da equipa encarnada apenas empatou uma vez no confronto com o Belenenses, tendo ganho as restantes partidas a contar para o campeonato. Os benfiquistas destacam ainda o foco nas camadas jovens. “A aposta na formação ia dar fruta”, regozija-se o adepto.

No local, a polícia vai marcando presença para garantir a segurança dos muitos adeptos que para ali se dirigem com o intuito de celebrar a vitória do seu clube noite adentro.

São cerca de dez os polícias que formam linha e impedem os jovens de cortar o trânsito. Um polícia mais velho vai explicando em francês aos que se aproximam: "aproveitam a festa, mas não ultrapassem os limites do normal e não incomodem quem trabalha, se o fizerem, estamos cá para vos colocar na linha". Apesar do subentendido da frase, a reação é pacífica, embora a noite de festa seja cortada pelos gritos de alegria e pelo barulho dos petardos, que vai estremecer alguns transeuntes menos avisados. A noite é vermelha, pelos vistos.

Matic Zorman e Noel Vieira