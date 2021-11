Censos 2021 decorrem entre 8 de novembro e 5 de dezembro, mas a participação online só será possível até ao dia 28 de novembro.

População

Censos arrancam esta segunda-feira e também em português

Censos arrancam esta segunda-feira e também em português

Manuela PEREIRA

"Nós contamos, pois vocês contam". Este é o mote dos Censos 2021. O recenseamento da população arranca esta segunda-feira no Grão-Ducado e terá o português como uma das línguas.

O recenseamento populacional devia ter ocorrido em junho mas foi adiado devido à situação pandémica, contando com o avanço da taxa de vacinação para limitar a propagação do novo coronavírus.



Assim, os Censos 2021 decorrem entre 8 de novembro e 5 de dezembro, mas a participação online só será possível até ao dia 28 de novembro. O formulário no portal Guichet.lu pode ser preenchido em cinco línguas: alemão, francês, luxemburguês, inglês e português.



A oferta linguística também é proposta aos cidadãos que optem pelo questionário em papel. Os recenseadores, mandatados pelas autarquias, entrarão em contacto com os residentes que não participaram via online.



O questionário à população é organizado pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), em colaboração com o balcão digital do cidadão Guichet.lu e as comunas do país.

A recolha de dados sobre a população, os agregados familiares e a habitação tem como objetivo antecipar as necessidades de ordenamento do território, escolas, creches, hospitais ou lares de idosos. Assume-se assim como uma ferramenta para o Governo adaptar as suas políticas em diferentes domínios.

O Statec assegura que os dados fornecidos são tratados de forma confidencial e que o recenseamento se vai desenrolar no cumprimento das regras sanitárias em vigor, sem necessidade de contacto físico.

O questionário em papel pode ser enviado por correio e há também a possibilidade de responder por telefone com a assistência de um funcionário do Instituto de Estatísticas luxemburguês.

Existe ainda uma linha de apoio gratuita para o esclarecimento de dúvidas: 880 2 21 21. As informações sobre a campanha de recenseamento estão acessíveis no site rp2021.lu ou em Guichet.lu.

