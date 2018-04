A Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) elegeu hoje os novos órgãos sociais, que tomam posse a 31 de maio, dia em que se nomeia também o novo presidente da estrutura. Até ao momento não há candidatos oficiais à presidência, tendo Mário Lobo ficado remetido ao silêncio sobre se mantém a sua candidatura.

CCPL não tem candidatos oficiais à presidência

Vanessa CASTANHEIRA A Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) elegeu hoje os novos órgãos sociais, que tomam posse a 31 de maio, dia em que se nomeia também o novo presidente da estrutura. Até ao momento não há candidatos oficiais à presidência, tendo Mário Lobo ficado remetido ao silêncio sobre se mantém a sua candidatura.

No congresso realizado neste domingo, no Centro Cívico de Hesperange, participaram representantes de associações com maioria de sócios portugueses, membros efetivos das comissões comunais consultivas de integração, do Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE), do Conselho das Comunidades Portuguesas e das câmaras profissionais do Luxemburgo, foram apresentadas as contas da CCPL, referentes a 2016, com um saldo positivo na ordem dos 4000 euros.

Foi rejeitada a moção de Mário Lobo, que até ao dia de hoje era o único candidato oficial à presidência do organismo. Questionado pelo Contacto se mantém a candidatura depois da rejeição da sua proposta e de integrar a lista de suplentes da direção - embora tenha acesso direto por ser membro eleito pelo CNE - Mário Lobo não respondeu, remetendo para um comunicado que enviará posteriormente.

A atual presidente, Paula Martins, volta a integrar o novo conselho.



Foi eleito o conselho fiscal da estrutura e foi também rejeitada a revisão dos estatutos.

A ministra da Família e Integração, Corinne Cahen,marcou presença na sessão de encerramento do congresso.





