CCPL elege presidente a 31 de maio

Vanessa CASTANHEIRA

A Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) elegeu hoje os novos órgãos sociais, que tomam posse a 31 de maio, dia em que se nomeia também o novo presidente da estrutura.

A Confederação da Comunidade Portuguesa (CCPL) elegeu os novos órgãos sociais e realizará a primeira reunião após a tomada de posse, no próximo dia 31 de maio, altura em que os membros eleitos este fim-de-semana vão escolher quem será o presidente da entidade.



Mário Lobo, único candidato oficial à presidência, viu a moção que apresentou para o futuro da CCPL ser rejeitada. Lobo acabaria por ser eleito apenas como suplente, embora tenha lugar assegurado na direção por ser um dos três representantes portugueses no Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE), como preveem os estatutos da Confederação.



Em comunicado enviado mais tarde, Mário Lobo escreveu: “Resta-me tão só aceitar a derrota do meu objectivo de que do Congresso pudesse sair um Conselho da Confederação representativo” da comunidade. Além disso, explicou as motivações que o levaram a apresentar-se: “No dia 10 de abril, a 12 dias de um congresso que deve ser, de acordo com os Estatutos da Confederação, anunciado com quatro meses de antecedência, a página Facebook da CCPL menciona pela primeira vez a sua reunião magna. Parte do meu objetivo estava cumprido: que se falasse do congresso”. E acrescentou: “Uma das falhas que aponto à CCPL, admitida aliás em congresso pela presidente cessante, é a de não ter contacto com o mundo associativo – expressão da organização espontânea da comunidade”.

No IX congresso realizado este domingo, no Centro Cívico de Hesperange, participaram “49 delegados, representando 11 associações, quatro comissões consultivas comunais de integração, do CNE e da Câmara dos Assalariados”. Deste lote houve “38 candidatos ao Conselho da CCPL, o qual integra 30 efetivos e 15 suplentes” (só foram eleitos oito). Paula Martins, presidente em exercício, faz parte dos efetivos eleitos.



Entretanto, foi também eleito o conselho fiscal da estrutura, tendo sido rejeitada a revisão dos estatutos. Por outro lado, foram apresentadas as contas da CCPL, referentes a 2015 e 2016, com um saldo positivo na ordem dos quatro mil e nove mil euros, respetivamente.



A ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, marcou presença no encerramento do congresso.

