A Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) realiza este domingo o seu IX congresso, no Centro Cívico de Hesperange, para eleger os novos órgãos sociais da estrutura, de onde depois será nomeado um presidente.

CCPL elege domingo novos órgãos sociais

Mário Lobo, membro do Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE) e ex-membro da direção da CCPL, foi até ao momento o único da anunciar publicamente a sua candidatura à presidência da confederação.

Contudo, a atual presidente da CCPL, Paula Martins, admitiu recentemente ao CONTACTO de que estava “a avaliar a recandidatura”.

Mário Lobo, ao centro, é para já o único candidato assumido ao cargo de presidente da CCPL no IX Congresso da Confederação. Foto: Facebook

No congresso deste domingo participam delegados ao congresso representantes de associações com maioria de sócios portugueses, membros efetivos das comissões comunais consultivas de integração, do CNE, do Conselho das Comunidades Portuguesas e das câmaras profissionais do Luxemburgo.

Nestas eleições vão ser escolhidos 30 membros efetivos do novo conselho da CCPL, que deverá reunir-se depois para nomear os membros da direção e o novo presidente.

