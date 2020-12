A Comissão Consultiva dos Direitos do Homem (CCDH) critica o plano de ação nacional para a igualdade entre homens e mulheres apresentado pela ministra Taina Bofferding.

CCDH desaprova plano de ação para a igualdade entre homens e mulheres

Susy MARTINS A Comissão Consultiva dos Direitos do Homem (CCDH) critica o plano de ação nacional para a igualdade entre homens e mulheres apresentado pela ministra Taina Bofferding.

A organização de defesa dos direitos humanos salienta, em comunicado, que o plano de ação omite medidas concretas e indicações sobre quem vai fazer o quê.

Esclarecimentos que a CCDH considera “necessários” para levar o plano a bom porto. Para além do mais, a comissão diz que este plano representa um ajuntamento de ideias e de ações que já existem ou que vão ser renovadas.

A Comissão Consultiva dos Direitos do Homem acrescenta que no plano de ação do Governo não há uma estratégia, nem uma análise das causas das desigualdades estruturais do género, sobretudo nos domínios da violência, do trabalho e do recrutamento.

Daí a organização pedir à ministra da Igualdade entre Mulheres e Homens que reveja o seu documento. Segundo a Comissão, desde a existência deste ministério, nunca houve medidas importantes que pudessem conduzir a progressos na igualdade do género.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.