A medida, anunciada na segunda-feira pelo Governo, entra em vigor esta sexta-feira e prolonga-se até 28 de fevereiro.

CCDH critica introdução de teste negativo para quem chega de avião ao Luxemburgo

Henrique DE BURGO A medida, anunciada na segunda-feira pelo Governo, entra em vigor esta sexta-feira e prolonga-se até 28 de fevereiro.

A Comissão Consultiva dos Direitos do Homem no Luxemburgo (CCDH) está contra a obrigatoriedade da apresentação de um teste negativo à covid-19 para quem entrar no território de avião, a partir de 29 de janeiro.

A medida, anunciada na segunda-feira pelo Governo, entra em vigor esta sexta-feira e prolonga-se até 28 de fevereiro. Com esta decisão, os passageiros que entram no Luxemburgo por via aérea vão ter de apresentar um resultado negativo (PCR ou teste rápido) obtido nas últimas 72 horas antes do voo, com algumas exceções.

Ora, para a CCDH este condicionamento não está claramente definido na lei e trata-se de uma "interferência na privacidade e na liberdade" de circulação das pessoas. Por esse motivo e por não ter sido consultado sobre esta matéria, lamenta a "falta de comunicação e transparência" sobre a nova restrição e pede mais explicações ao Governo.

A CCDH lembra ainda que a Comissão Europeia desencoraja fortemente as viagens não essenciais, evitando o encerramento simultâneo das fronteiras ou a proibição geral das viagens, devido às novas variantes do coronavírus, "que já circulam no Luxemburgo", e ao elevado número de novas infeções em muitos Estados-Membros.

Recorde-se que a partir de 29 de janeiro, as pessoas com mais de 6 anos (nacionais ou estrangeiras) que entram no Luxemburgo por avião têm de apresentar um teste negativo obtido em menos de 72 horas.

Entre as exceções à apresentação do teste negativo estão as pessoas que com voo 'ida e volta' em menos de 72 horas, os trabalhadores do setor de transportes aéreos e os passageiros em trânsito.

Da lista de exceções fazem ainda parte diplomatas e membros de organizações internacionais, militares, funcionários da proteção civil e de cooperação e ajuda humanitária com estadia que não ultrapasse as 72 horas no Luxemburgo.

Segundo as autoridades de saúde, quem chega de um país fora do espaço Schengen é ainda obrigado a fazer um teste rápido à chegada ao aeroporto do Findel. Em caso de recusa, a pessoa é obrigada a ficar em quarentena durante 14 dias, podendo ser interrompida a qualquer momento com o resultado de um teste negativo.

Apesar de a CCDH apoiar os esforços do Governo na luta contra a pandemia, critica ainda o alagamento das medidas restritivas até 21 de fevereiro, justificada pelo Governo como precaução à variante inglesa. Segundo o organismo, o Governo deverá "considerar futuras mudanças tendo em conta que estão a diminuir os números de pessoas com teste positivo, da taxa de incidência, do número de óbitos e das pessoas internadas nos cuidados intensivos".

Tal como em recomendações anteriores, a CCDH pelo ao Governo para pôr fim às disposições que são incompatíveis com o respeito pelos direitos humanos.



