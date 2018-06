Embora fosse esperada a subida do nível da água, o caudal do rio Sûre baixou. Bombeiros, militares e civis continuam os trabalhos de limpeza depois da chuva intensa que caiu no Luxemburgo, durante a noite de quinta-feira, que obrigou as equipas de socorro a mais de cem intervenções, segundo dados revelados pelo Governo.

Caudal do rio Sûre desce, trabalhos de limpeza continuam

Durante a manhã de hoje, sábado, os níveis das águas estavam a baixar, mesmo depois da abertura de barragem de Biersdorf, perto de Bitburg, por causa dos níveis historicamente altos do rio Prüm. Com o alerta da Proteção Civil alemã, o Luxemburgo ficou em alerta sobre possíveis inundações, devido à ligação do rio Sûre e do Prün, entre Echternach e Steinheim. Com as condições meteorológicas favoráveis, não ocorreram mais inundações, procedendo-se agora aos trabalhos de limpeza.

Segundo dados das autoridades luxemburguesas, em Rosport o nível da água atingiu os 5,25 metros na sexta-feira à noite, tendo baixado para os 3,81 hoje de manhã.

Trabalhos de limpeza continuam

Além dos bombeiros, também foi mobilizado um contingente de 40 militares, aos quais se juntaram voluntários civis que trabalham na limpeza das zonas mais afetadas pelas fortes chuvadas que se fizeram sentir no país na noite de quinta-feira.

O parque de campismo de Grundhof e o hotel "Le Cigalon"ficaram totalmente destruídos pela força das águas.



O Executivo de Xavier Bettel assegurou que foi ativado um dispositivo com "150 elementos das forças de socorro", mas também inúmeras estruturas de apoio, incluindo no plano psicológico, colaboraram na ajuda às vítimas em mais de uma centena de ações.

Houve necessidade de resgatar das cheias um total de 18 pessoas e o conselho governamental adotou já um reforço das medidas de apoio aos mais necessitados com o Conselho de Ministros a desbloquear 30 milhões de euros para ajudas imediatas.





