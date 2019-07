Um terço do combustível do reator será substituído e terão lugar quase dez mil operações de manutenção e controlo.

Cattenom encerra reator

A atividade do reator n°3 da central nuclear de Cattenom foi interrompida na noite passada. A suspensão estava programada e o objetivo é substituir o combustível e fazer manutenção.

De acordo com um comunicado do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Segurança, um terço do combustível do reator será, então, substituído e terão lugar quase dez mil operações de manutenção e controlo. Na nota enviada explica-se que o reator tem 193 elementos de combustível e que um terço é substituído todos os 18 meses.

Entre as tarefas de manutenção estão, por exemplo, ensaios hidráulicos em diferentes circuitos situados na parte nuclear das instalações e a limpeza preventiva dos geradores de vapor. Na sala das máquinas – na parte não-nuclear das instalações – dois aquecedores de alta pressão e metade dos tubos do condensador serão substituídos.

Para realizar esta operação, as equipas da central serão reforçadas com mais 1.800 operadores, entre os quais algumas empresas locais.

A central nuclear fará 40 modificações para melhorar a segurança das instalações. A unidade de produção n°1 está parada (paragem programada) desde 11 de maio deste ano. Os reatores n°2 e 4 estão ligados à rede elétrica nacional.