Pode haver 800 sintomas diferentes, mas os mais comuns são o cansaço e as dores corporais.

Catorze pessoas infetadas com doença de Lyme no Luxemburgo

Pode haver 800 sintomas diferentes, mas os mais comuns são o cansaço e as dores corporais.

A Direção de Saúde recebeu 14 declarações médicas da doença de Lyme, causada por uma bactéria transmitida pela carraça.

Esta é a primeira vez que o Ministério da Saúde divulga números concretos sobre casos desta doença no país, depois de a nova lei que obriga os médicos e laboratórios de análises a declarar casos de doenças infecciosas ter entrado em vigor a 1 de janeiro passado.

Doença de Lyme tratada com pinças no Luxemburgo A doença de Lyme é provocada por uma bactéria transmitida pela picada de uma carraça infectada. Os sintomas mais comuns são o cansaço e as dores corporais. Com o tempo, alguns doentes infectados podem passar para a fase crónica, com sintomas duradouros que podem deixar as pessoas debilitadas física e mentalmente. Saiba mais sobre esta doença.

Em resposta a uma questão parlamentar do deputado Mars di Bartolomeo, o ministro da Saúde, Etienne Schneider, refere que dos 14 casos identificados, 13 apresentam uma mancha avermelhada à volta do local da mordedura da carraça (eritema crónico migratório) enquanto o outro caso é do foro neurológico.

A doença de Lyme é uma doença causada por uma bactéria, geralmente transmitida pela picada de uma carraça infetada.

Pode haver 800 sintomas diferentes, mas os mais comuns são o cansaço e as dores corporais.

No Luxemburgo, de acordo com dados do Centro de Investigação Pública da Saúde e do Laboratório Nacional de Saúde, 16% das carraças são infetadas com o agente da doença de Lyme, 38% dos trabalhadores florestais e 8% da população em geral já teve contacto com a bactéria.

HB