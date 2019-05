A Catedral do Luxemburgo encheu-se para o funeral do Grão-Duque Jean. Público e personalidades dos mais variados quadrantes que estiveram presentes na despedida do popular soberano.

Catedral enche-se para o último adeus ao Grão-Duque Jean

O ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, representa hoje Portugal no funeral do Grão-Duque Jean.

Os antigos reis de Espanha, Juan Carlos e Sofia são outras das presenças confirmadas. As já habituais caras belgas, a princesa Anna do Reino Unido e Alberto II do Mónaco também estão presentes no Luxemburgo.

No total são 19 as caras reais reunidas num só dia no país, algo que já não acontecia há sete anos, como enfatizou o jornalista franco-luxemburguês Stéphane Bern, citado pela edição francesa do Luxemburger Wort. "Nunca houve tantas cabeças coroadas no Luxemburgo desde o casamento do príncipe herdeiro Guillaume com a condessa Stéphanie, em 2012", enfatizou Bern.

Apesar de não constar na lista divulgada pela corte do Grão-Ducado, os duques de Bragança também marcam presença no funeral de Jean, que era primo do monarca português. Recorde-se que o Grão-Duque Jean era bisneto do rei português D. Miguel, pai da sua avó Maria Ana de Bragança, que foi Grã-Duquesa e regente do Luxemburgo.

Veja as fotos da chegada dos representantes internacionais que vão assistir à cerimónia na Catedral de Notre-Dame:

20 Aníbal Cavaco Silva, que representa Portugal no funeral do Grão-Duque Jean, dirige-se para a Cateral. Foto: Luxemburger Wort

