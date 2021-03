A produtora Sansa Film, responsável pela série de sucesso 'Capitani', atualmente na Netflix, pediu desculpa pelo anúncio de um casting que pedia homens de origem africana que soubessem segurar uma arma.

Casting para série "Capitani". Acusações de racismo contra produtora do Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO A produtora Sansa Film, responsável pela série de sucesso 'Capitani', atualmente na Netflix, pediu desculpa pelo anúncio de um casting que pedia homens de origem africana que soubessem segurar uma arma.

A série ‘Capitani’ é um verdadeiro caso de sucesso para o audiovisual do Luxemburgo. A primeira série 100% luxemburguesa a estrear na Netflix entrou para os 'tops' de audiências em 30 países como Luxemburgo, claro, Argentina, Grécia ou Espanha e constava no top 10 de outros países como Arábia Saudita, Peru, México ou Marrocos, Finlândia ou Turquia.

O sucesso foi tanto que mereceu até elogios da prrópria ministra da Cultura. "Não me surpreende, já que a série é uma pequena joia que tem mantido o Luxemburgo em suspense. É mais do que merecido e apenas confirma o que já sabemos: que a criação cultural no Luxemburgo não deve de modo algum temer a comparação com o resto do mundo e que o nosso meio criativo está cheio de ideias e talento. Bravo”, disse Sam Tanson ao Contacto.



Com resultados tão bons, era de esperar que uma segunda temporada estivesse a caminho. As filmagens começam já esta segunda-feira, 15 de março, e ao Contacto, o produtor Thierry Faber da Samsa Film revelou que a história vai desenrolar-se “num ambiente de droga e da prostituição no bairro da Gare”. E foi precisamente o casting para os novos episódios que geraram controvérsia.

No anúncio de casting para a série, a Samsa Film procurava atores homens, entre os 22 e 55 anos, de origem africana, que soubessem segurar uma arma. Nas redes sociais, a escolha de palavras gerou revolta e a produtora foi acusada de alimentar estereótipos negativos e alimentar o racismo.

No Twitter, a produtora admitiu ter recorrido a uma empresa externa para realizar o casting e lamenta a escolha de palavras "estranha e inadequada".



Casting fir Capitani 2

