Castelo de Vianden eleito um dos mais bonitos do mundo

Paula SANTOS FERREIRA Para a CNN o Grão-Ducado também mereceu um destaque especial pelos seus mais de 50 castelos.

A CNN elegeu os 21 castelos mais bonitos do planeta. E o de Vianden no Luxemburgo, que é um dos monumentos históricos mais importantes da Europa, aparece logo em segundo lugar na galeria de imagens dos 21 monumentos que a estação norte-americana apresenta na sua notícia. Em oitavo surge o Palácio da Pena, em Sintra, Portugal.

Mas não foi apenas o Castelo de Vianden que encantou os repórteres de viagens da CNN. Na descrição sobre este monumento eles escrevem sobre os “mais de 50 castelos que existem no Grão-Ducado”, apesar da “sua área ser menor do que a da cidade de Londres”. O mais "espetacular" destes monumentos é o Castelo de Vianden.

Construído entre o século XI e o século XIV o castelo foi erguido no local onde outrora estivera uma antiga fortificação romana que protegia o império das invasões bárbaras, escreve a CNN.

Da glória à ruína

Na sua arquitetura este castelo apalaçado possui sobretudo elementos românicos e góticos, sendo um dos maiores edifícios da Europa com estas duas correntes arquitetónicas, refletindo as características do Hohenstaufen.

O castelo foi a residência oficial dos condes de Vianden até 1417 quando a linhagem da Casa de Nassau o conquistou a estes aristocratas, ficando também com as suas terras. Em 1530 esta linhagem mais nova de Nassau conquistou também o condado francês de Orange.

A capela é um dos locais mais importantes deste monumento que foi sendo aumentado até ao século XVII, século em que também ficou reduzido a ruínas. em 1820 o Rei Guilherme I da Holanda que era também Grão-Duque do Luxemburgo vendeu o castelo a um comerciante que o foi vendendo a retalho, desde as mobílias até ao telhado. E o monumento transformou-se em ruínas.

Festival medieval

Em 1890 o que restava do castelo passou para o Grão-duque Adolphe e manteve-se na família real do Grão-Ducado Grande Ducal até 1977, altura em que o Grão-Duque Jean o transferido para património do estado luxemburguês. Foi então que o castelo foi reconstruido tendo recuperado a sua beleza. Agora foi eleito um dos mais belos do mundo.

O castelo de Vianden lembra a CNN tem uma festa anual famosa, um festival medieval onde trovadores, artesãos e malabaristas. Além de duelos de cavaleiros. Este ano realizou-se no fim de semana de 4 e 5 agosto.