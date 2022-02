Medidas sanitárias nas escolas vão sofrer alterações com a nova 'lei covid' que deverá entrar em vigor já na próxima semana.

Covid-19

Casos entre os mais novos diminuíram cerca de 30% na semana passada

As infeções por covid-19 diminuíram na semana passada à volta de 30% entre os mais novos. A informação foi partilhada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, numa nota enviada aos pais e professores.

No documento o ministro explica o impacto da nova 'lei covid' nas escolas - que deverá estar em breve em vigor. Uma das novidades é a substituição da quarentena por uma testagem reforçada. Até agora, as crianças não vacinadas ou recuperadas da doença tinham de ficar em casa em caso de contacto direto com uma pessoa infetada. Mas com as novas regras a quarentena desaparece também para estes casos, sendo que as crianças em questão terão de fazer um autoteste rápido todos os dias durante uma semana. Nos ciclos 2 a 4 o autotestes são realizados na escola, enquanto que no ciclo 1 a despistagem é feita em casa.

Capital vai instalar purificadores de ar nas escolas do ensino fundamental No total serão cerca de 400 aparelhos. Investimento vai custar cerca de 400.000 euros aos cofres da comuna.

De acordo com as novas regras deixam de existir os quatro cenários atualmente em vigor nas escolas, passando a haver somente dois: na ausência de casos positivos na sala de aula, as crianças testam-se três vezes por semana; se houver pelo menos um caso positivo, a testagem é reforçada com um autoteste realizado todos os dias durante uma semana.

O uso de máscara obrigatória no interior das salas de aula vai manter-se em vigor. Na nota, Meisch continuar a reitera que o objetivo do Governo é manter o ensino presencial dos alunos o máximo de tempo possível.

A nova 'lei covid' deverá ir a votos esta sexta-feira no Parlamento, entrando em vigor na próxima semana.

