Cerca de 40 pessoas recorreram à eutanásia no Luxemburgo, entre 2019 e 2020. Registaram-se 25 casos no ano passado e 16, no ano anterior.

Casos de eutanásia aumentam no Luxemburgo

Trata-se de um número duas vezes superior ao dos dois anos precedentes, uma vez que oito pessoas pediram a morte medicamente assistida e em 2017, foram 11.

Os dados são da Comissão Nacional de Controlo e Avaliação da aplicação da lei relativa à eutanásia que entregou esta segunda-feira o seu relatório ao Parlamento.

Reforma aprovada. Eutanásia deixa de ser suicídio Com a nova lei, a eutanásia passa a ser considerada como "morte natural".

Dez anos após a entrada em vigor da lei relativa à eutanásia, a comissão parlamentar da Saúde explica o aumento de casos com uma melhor aceitação da lei.

De facto, um inquérito realizado em 2019 pelo instituto de sondagens TNS/ILRES concluiu que 85% dos residentes do Grão-Ducado são favoráveis à eutanásia. A mesma sondagem dava também conta de falta de informação sobre a eutanásia.

Nos dois últimos anos, a maioria dos pacientes que recorreu à morte assistida sofria de cancro ou de doenças degenerativas, sendo que a idade média dos pacientes situa-se entre 60 e 79 anos.



