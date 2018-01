Casos de discriminação ainda não se fazem ouvir nos tribunais

Em 2017, os tribunais luxemburgueses registaram 37 casos relacionados com discriminação, mas só 22 foram a julgamento. Na hora de apresentar queixa, as vítimas preferem o silêncio, reconhecem as autoridades. O medo de represálias, a falta de informação e a falta de meios financeiros para as custas judiciais são algumas das razões apontadas para a penúria de casos que chegam à barra dos tribunais.

Maria José preparava-se para entrar no autocarro, no fim de uma pequena fila, em Esch-sur-Alzette. Pela frente só tinha outras três mulheres. Quando chegou a sua vez de passar pelo motorista, este pediu-lhe para mostrar o bilhete, o que não aconteceu com as outras três.

“Não mostrei o bilhete e ele ficou parado. Algumas pessoas começaram a dizer ’mostra o bilhete’ e eu respondi que, se o motorista pedisse o mesmo às outras três mulheres que entraram à minha frente, também mostraria.”

Maria José é portuguesa, mas de origem cabo-verdiana. As outras três eram “europeias”. “É por causa da minha cor”, desabafa a imigrante da ilha de Santiago, Cabo Verde. “O motorista disse que ia chamar a polícia, queria meter-me medo. Se calhar devia estar a pensar que eu era uma imigrante sem documentos legais. Respondi-lhe que era isso que eu queria: que chamasse a polícia. Ele acabou por arrancar.”

O momento foi “constrangedor” para Maria José. Algumas pessoas acabaram também por reprovar a atitude do motorista. “Uma dessas mulheres que entraram à minha frente, uma portuguesa, disse mesmo que isso não se faz. Outras pessoas também disseram o mesmo.”

Quando chegou o momento de descer na paragem, Maria José mostrou o bilhete ao motorista. “Da próxima vez quem vai chamar a polícia sou eu”, disse ao condutor. O caso acabou ali, sem qualquer queixa às autoridades. Sem muito tempo no país, Maria José não tinha condições para arcar com as despesas e estava “mal informada sobre o que fazer nestes casos”, confessa.

Mas há situações diferentes. Maria Cecília Loureiro começou a sentir-se discriminada ainda antes de chegar ao Luxemburgo, quando lhe foi atribuído um bilhete de identidade português “diferente dos outros” em Angola, onde nasceu em 1961. Filha de portugueses, regressou a Portugal com a família depois do 25 de Abril e da guerra em África. Apesar do estigma de “retornada”, conseguiu formar-se em datilografia, computação e legislação de contabilidade.

Há 26 anos, quando chegou ao Luxemburgo, deparou-se com mais obstáculos. “A falta do domínio da língua luxemburguesa impediu-me de exercer a minha formação”, explica. A exigência linguística empurrou-a para as limpezas, função que ocupa ainda hoje, quando poderia estar, por exemplo, na função pública.



As vítimas preferem o silêncio e não avançam com as queixas por medo de represálias e porque não podem pagar as custas judiciais.

Foto: Arquivo LW

“As pessoas têm medo de represálias”

Em 2017, o departamento estatístico da Procuradoria de Estado registou um total de 37 novos casos de discriminação. Mas, “durante o mesmo ano, foram julgados 22 processos (condenações e absolvições em conjunto) nos vários tribunais em questão”, disse ao Contacto o porta-voz da Procuradoria, Henri Eippers.

O Contacto confrontou também o Centro para a Igualdade de Tratamento (Centre pour l’Égalité de Traitement – CET) sobre o número de casos que chegam aos tribunais. “As pessoas provavelmente não o fazem por medo de represálias e/ou falta de meios financeiros”, justifica a diretora do CET, Nathalie Morgenthaler. “Sem jurisprudência, as pessoas não terão a coragem de continuar a sua luta. Se sentem que os culpados não são punidos, então não vão incomodar-se em tentar chegar à Justiça”, acrescenta a diretora deste organismo luxemburguês especializado na luta contra a discriminação.

Questionado sobre a tipologia dos casos de discriminação nos tribunais, o porta-voz da Procuradoria reconhece que “não há estatísticas mais detalhadas”. Por outras palavras, não é possível saber quantos casos foram registados com base na discriminação de género, orientação sexual, convicções religiosas, origem étnica, língua, emprego, no acesso à habitação ou no acesso à nacionalidade luxemburguesa.

Nova associação quer criar estatística de discriminação

A criação de estatísticas é, precisamente, um dos objetivos da nova associação que está a ser criada por um grupo de cidadãos para combater esta prática. “Estamos a preparar a criação de uma associação com personalidade jurídica para acompanhar casos de discriminação e apresentar queixa com as vítimas. Outro dos objetivos passa precisamente por fazer estatísticas destes casos junto do Tribunal. Queremos, um dia, poder dizer quantas queixas e que tipo de queixas chegaram aos tribunais, e que tratamento receberam porque atualmente não há estatísticas”, indica Edgar Bisenius, mentor desta iniciativa e membro da direção da Federação das Associações de Pais de Alunos do Luxemburgo.

Para que mais casos de discriminação cheguem à Justiça, Edgar Bisenius refere que não é preciso mudar a lei. “Basta que ela seja aplicada”, cabendo às vítimas apresentar queixa, “sem sentir vergonha”. “Vamos ocupar-nos de todo o tipo de discriminação. Entre os casos graves, facilmente provados e levados a tribunal, alguns vão ser mediatizados e acompanhados até ao fim”, promete.



Edgar Bisenius quer acompanhar as vítimas de discriminação nos tribunais.

Foto: Gerry Huberty

“Nas escolas os professores protegem-se primeiro e só depois o fazem às crianças”

As queixas registadas nas escolas estão na origem da criação da nova associação contra a discriminação.

“Ao longo de anos, várias pessoas apresentaram-me casos de problemas com educadores e professores. Boa parte dessas pessoas era de origem africana. Antes, se eu perguntasse aos luxemburgueses se havia discriminação, diziam-me que não e eu acreditava. Mas, depois de começar a ouvir casos como de uma criança que teve um AVC, na sequência de um acidente numa escola em Bonnevoie, sem que os responsáveis da escola tivessem chamado uma ambulância, passei a pensar de outra forma”, diz o mentor da iniciativa, Edgar Bisenius.

Nos últimos seis anos Edgar Bisenius foi um dos representantes dos pais de alunos na comissão escolar da autarquia da cidade do Luxemburgo, que reagrupa cerca de cinco mil crianças de 19 escolas da capital. Entre os casos que lhe chegaram às mãos, diz que os mais difíceis de lidar são os que envolvem os professores.

“Tivemos casos na cidade do Luxemburgo de crianças humilhadas e discriminadas nos recreios das escolas, em que os educadores nada fizeram para denunciar os colegas. Nas escolas, o espírito é que os professores protejam primeiro os colegas e só depois as crianças. Eles são solidários entre eles, mas nós não podemos aceitar isso porque as pessoas acabam por ficar numa posição de refém”, desabafa. Parte da solução pode passar pela sensibilização.

“É preciso formar os funcionários públicos, porque devem saber como tratar as pessoas. Se as coisas não correrem bem, a Justiça deve condenar os prevaricadores, sejam professores, polícias, pessoas das lojas ou motoristas de autocarros”, defende.

O segundo Parquet

O Contacto quis saber quantas queixas chegaram à comissão escolar da cidade do Luxemburgo, de que fez parte Edgar Bisenius nos últimos seis anos, mas aqui também “não há estatísticas”. A comissão segue “alguns tipos de queixas, nomeadamente sobre o assédio moral e os casos de suspeita de violência contra crianças”, refere a autarquia.

Questionado sobre os poderes desta comissão, Edgar Bisenius diz que funciona como um “segundo Parquet”. “Se uma criança vem da escola com uma nódoa negra, a queixa não vai parar ao Parquet, mas ao serviço escolar da comuna. É este serviço que decide o que fazer, quem é processado, etc., como se fosse um segundo Parquet”, diz Bisenius, que fez parte desta comissão nos últimos seis anos.

A ideia da criação da nova associação partiu das queixas que envolvem crianças nas escolas.

Foto: Shutterstock

“Teve de mudar de escola”

Yenny de Aguiar, venezuelana de origem madeirense, passou um calvário por causa dos problemas na escola primária do filho, em Wassebillig.

Na origem do problema estará a língua portuguesa falada na escola entre crianças de origem portuguesa – um caso que não é novo. Em 2014, houve casos de crianças castigadas, em Esch-sur-Alzette e Rodange, por falarem português na escola.

“O problema do meu filho era falar também português. Mas diziam que ele tinha problemas de atraso na linguagem e a escola reencaminhou-nos para terapias com instituições que não escolhemos. Alegaram problemas atrás de problemas e até fizeram um pedido de exame de ortofonia sem sermos consultados”, conta Yenny de Aguiar, casada com um português.

Os problemas viriam a agravar-se quando fez queixa. “Foi o que agudizou mais a crise com a escola. O erro foi também aceitar a imposição de terapias em vez de procurar um apoio psicopedagógico independente”, conta, lembrando que o filho foi castigado “várias vezes”, como “era regra” com outras crianças.

“Houve abusos em Wasserbillig, mas o conselho que davam era calar e aceitar”, conta, apontando o “medo de represálias” como principal motivo que leva os pais portugueses a manter o silêncio “e, desse modo, a impunidade”.

A solução foi mudar o filho para o outro lado da fronteira, onde é o único aluno português na escola de Langsur, na Alemanha. “Desde esse dia só tivemos paz. Se tivesse ficado em Wasserbillig, provavelmente o destino do meu filho seria seguir o regime modular”, conclui Yenny de Aguiar.

Para levar casos como este à Justiça, Edgar Bisenius está a formalizar a associação e conta até agora com um grupo de oito pessoas, incluindo um advogado e um jornalista. Sem querer fazer “concorrência” aos outros organismos, Bisenius quer também incluir na equipa voluntários portugueses e africanos para manter a “representatividade” do país.

Cartoon: Florin Balaban

Discriminação com base na nacionalidade

O Luxemburgo tem sido acusado há largos anos pelas instâncias da UE de ignorar as recomendações europeias contra o racismo e a discriminação. Um dos exemplos apontados pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) diz respeito ao princípio da igualdade consagrado na Constituição luxemburguesa: “Os luxemburgueses são iguais perante a lei.” Mas o artigo seguinte precisa que os estrangeiros “gozam da mesma proteção acordada às pessoas e bens”.

No entanto, a situação começa a mudar. A lei de 7 de novembro de 2017 passou a reconhecer a discriminação direta ou indireta baseada na nacionalidade. A medida foi anunciada no final do ano passado, depois da visita do comissário do Conselho da Europa para os Direitos Humanos ao Grão-Ducado, em setembro de 2017.

Na altura, e em entrevista ao Contacto, o comissário Nils Muiznieks lamentava a falta de legitimidade do Centro para a Igualdade de Tratamento (CET), um organismo “demasiado fraco”, que nem consegue saber até que ponto há discriminação no mercado da habitação com base na raça e na nacionalidade.

O relatório da ECRI, divulgado em março de 2017, também não poupava o CET, que não pode receber queixas nem representar as vítimas em tribunal, limitando-se a fazer relatórios ou emitir recomendações.

“O CET não tem o direito de tomar parte em ações judiciais. As pessoas que queiram levar um caso a tribunal devem fazê-lo sozinhas ou acompanhadas por um sindicato ou por uma associação sem fins lucrativos”, disse ao Contacto a diretora do CET, Nathalie Morgenthaler.

Mudanças em curso

O CET já está em processo de mudança, mas ainda sem implicações na defesa das vítimas perante os tribunais. O centro, que estava sob tutela do Ministério da Família e Integração, passou a estar vinculado desde 1 de janeiro à Câmara dos Deputados, “garantindo maior independência” face ao Governo. Outra mudança diz respeito à nova sede. A “Maison des Droits de l’Homme”, que deverá ser inaugurada em 2019, vai acolher o CET, a Comissão Consultiva dos Direitos do Homem, o Comité Nacional para os Direitos da Criança e a Provedoria do Cidadão (Médiateur). HB

Henrique de Burgo

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.