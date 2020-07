A 17 de maio, várias pessoas estiveram na barragem em Esch-sur-Sûre para aproveitar o bom tempo.

Casos de desrespeito de medidas durante confinamento vão a julgamento

Susy MARTINS

A 17 de maio, várias pessoas estiveram na barragem em Esch-sur-Sûre para aproveitar o bom tempo.

O Tribunal de Diekirch lidou esta terça-feira com os primeiros casos de pessoas, sentadas no banco dos réus porque não respeitaram as medidas de segurança durante o confinamento, mais precisamente durante os meses de abril e maio, segundo avança a RTL.

A mesma fonte revela que o tribunal terá de se pronunciar sobre pelo menos dois casos.

Altura em que o país ainda estava em confinamento e a autarquia tinha decidido manter a barragem fechada para limitar a propagação do vírus. Um homem de 27 anos, que vinha do sul do país, foi uma das pessoas que se encontrava no local e que foi abordada pelas autoridades policiais.

Em tribunal, o homem explicou que não viu indicações de interdição no local. Um argumento confirmado pelos agentes de polícia. Os polícias sublinharam em tribunal que multaram as pessoas que estavam deitadas na relva, mas que no local não havia sinalização a indicar que a barragem estava encerrada.

O Ministério Público não aceitou essa desculpa do infrator, sublinhando que bastava informar-se na página Internet da autarquia. O Ministério Público pediu que o acusado fosse sancionado com uma multa. A sentença vai ser conhecida no dia 21 de julho.Já a 21 de abril, uma mulher de 65 anos e residente no norte do país foi apanhada quando se estava a dirigir de automóvel para a casa de uma amiga. Na altura vigorava a ordem “fique em casa”.

A acusada defendeu-se, afirmando que ia levar compras à amiga. O Ministério Público pediu que o juiz também lhe aplicasse uma coima. A sentença será conhecida a 14 de julho.



