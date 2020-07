A poucos dias do fim do ano letivo, serão 13 as turmas em quarentena devido ao surgimento de casos positivos de covid-19. A lista é divulgada hoje pelo jornal Tageblatt, e pelo menos uma dezena de casos foi já confirmada pelo Ministério da Educação.

Casos de covid-19 continuam a surgir nas escolas. Treze turmas estarão em quarentena

Diana ALVES A poucos dias do fim do ano letivo, serão 13 as turmas em quarentena devido ao surgimento de casos positivos de covid-19. A lista é divulgada hoje pelo jornal Tageblatt, e pelo menos uma dezena de casos foi já confirmada pelo Ministério da Educação.

Dois dos casos dizem respeito ao Liceu Técnico de Lallange (LTL), em Esch-sur-Alzette, onde há seis turmas em quarentena.

Já no Liceu Técnico do Centro (LTC), na cidade do Luxemburgo, foram mandadas para casa duas turmas inteiras e alguns alunos. Os casos de ambos os liceus foram confirmados ao jornal pelo Ministério da Educação.

O diário diz também ter recebido confirmação por parte do diretor do Liceu dos Rapazes (LGE), em Esch, em como uma turma daquele estabelecimento foi colocada em quarentena.

A lista divulgada hoje pelo Tageblatt inclui ainda o Liceu Guillaume Kroll, que terá uma turma em isolamento. Casos positivos de covid-19 terão sido também detetados na escola primária de Luxembourg-Clausen e no Liceu Hubert Clément, em Esch, episódios que carecem ainda de confirmação oficial.

Na sua edição de quinta-feira, o jornal tinha já noticiado casos de infeção no Liceu Técnico de Bonnevoie (LTB), diagnosticados em sete alunos de cinco turmas diferentes e que levaram ao isolamento de três turmas. A situação foi confirmada pelo ministério.

O ano letivo termina na próxima semana (14 de julho para os alunos do ensino secundário e a 15 para os do fundamental), marcado pela longa interrupção devido ao surto de covid-19.

O regresso à escola fez-se gradualmente, por nível de ensino, ao longo do mês de maio, tendo sido implementadas regras sanitárias preventivas, como por exemplo a divisão das turmas em dois grupos. Uma medida levantada a 29 de junho último.



