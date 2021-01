Para já, não foram identificados no país quaisquer casos das variantes sul-africana ou japonesa.

Casos da variante britânica no Luxemburgo sobem para 12

Diana ALVES Para já, não foram identificados no país quaisquer casos das variantes sul-africana ou japonesa.

O número de casos da variante britânica do novo coronavírus detetados no Luxemburgo subiu para 12. De acordo com a RTL, que cita o relatório semanal do Laboratório Nacional de Saúde (LNS), foram detetados no país seis novos casos daquela estirpe, elevando para 12 o número total.

As seis novas infeções foram identificadas na semana passada, entre os dias 11 e 17 de janeiro. Os especialistas frisam, no entanto, que numa das situações, trata-se de um "caso potencial", ainda não confirmado a 100%. O laboratório indica também que "dois casos foram detetados no regresso de passageiros ao aeroporto do Findel". Recorde-se que o primeiro caso da variante inglesa no Grão-Ducado foi identificado a 31 de dezembro de 2020, e, segundo as informações prestadas pelo LNS à RTL, trata-se da única nova estirpe detetada em território nacional até agora. Para já, não foram identificados no país quaisquer casos das variantes sul-africana ou japonesa.

Ministra. "Temos de ser prudentes, com as novas variantes covid o risco é muito grande" Paulette Lenert alerta que "janeiro é um muito crítico” da pandemia, sobretudo por causa das novas estirpes do vírus e pede para não haver relaxamento dos gestos barreira. A vacina ainda não evita um novo confinamento.

O aparecimento da variante britânica no Luxemburgo está no centro das atuais preocupações do Governo, uma vez que a doença é mais contagiosa. As novas estirpes deverão, aliás, pesar significativamente nas decisões do Executivo no que toca às futuras medidas sanitárias a implementar no país, depois de a atual lei anti-covid expirar, algo que acontece já no próximo dia 31 de janeiro.

