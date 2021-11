Morreram ainda mais oito pessoas em sete dias, de acordo com o balanço semanal da doença. Taxa de incidência aumentou e continua no vermelho.

Covid-19

Casos aumentam quase 20% numa semana no Grão-Ducado

Catarina OSÓRIO Morreram ainda mais oito pessoas em sete dias, de acordo com o balanço semanal da doença. Taxa de incidência aumentou e continua no vermelho.

As novas infeções por covid-19 aumentaram quase 20% no espaço de uma semana, de acordo com o boletim semanal do Ministério da Saúde. Em termos absolutos na última semana foram contabilizadas 1.444 pessoas com teste positivo, quando na semana passada foram 1.211.

Entre 8 e 14 de novembro, morreram mais oito pessoas da doença, fazendo agora um total de 862 mortes. A idade média entre os óbitos é de 79 anos.

Durante a semana passada, a idade média dos infetados diminuiu ligeiramente para os 35,4 anos. No total foram realizados 18.904 testes na semana entre 8 e 14 de novembro, mais do que na semana anterior.

O número de hospitalizações em cuidados normais manteve-se estável, com 31 pacientes (mais dois do que na semana passada). Nos cuidados intensivos estão 14 pacientes (mais um do que na semana passsada).

Em direto. Bettel e Lenert falam hoje ao país. Novas medidas? Governo deverá abordar a administração da dose de reforço na população em geral. Acompanhe a conferência no Contacto a partir das 15h.

Taxa de incidência no vermelho

À semelhança de outros Estados europeus, a taxa de incidência aumentou na última semana e está, agora, acima do limite considerado estável pela OMS. Existem agora a 228 casos por 100.00 habitantes durante sete dias, em comparação com os 191 casos por 100.000 habitantes na semana anterior.

A taxa de incidência aumentou em todos os grupos etários, excepto para as pessoas com 75 anos ou mais. O maior aumento verifica-se na faixa etária dos 30-44 anos (+32%), seguido dos 45-59 anos (+23%) e dos 15-29 anos (+21%).

A maior taxa de incidência é registada entre as crianças de 0-14 anos com 339 casos por 100.000 habitantes. Em sentido contrário, a taxa de incidência mais baixa é registada no grupo etário dos 75+.

Vacina para menores de 12 anos prestes a chegar ao Luxemburgo A luz verde da Agência Europeia do Medicamento está iminente. EUA e Israel já começaram a administrar a vacina aos mais novos.

Já a taxa de reprodução efectiva R(t) diminuiu para 1,01 em comparação com 1,11 no período anterior.

Quanto à vacinação, o país administrou 13.387 doses na última semana, chegando ao total de 864.030 doses. A taxa de vacinação elevou-se para os 76,4%, com 422.453 pessoas com a vacinação completa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.