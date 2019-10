A maioria dos deputados da oposição não ficaram satisfeitos com as respostas da ministra.

Caso Traversini. Ministra do Ambiente responde aos deputados

Susy TEIXEIRA MARTINS

Será que houve um tratamento favorecido por parte da ministra do Ambiente no caso Traversini? Será que Carole Dieschbourg influenciou de forma “anormal” as diferentes etapas do processo de autorização? Estas são algumas das perguntas que estiveram no centro das discussões, esta quinta-feira, entre a ministra do Ambiente e os deputados membros da Comissão do Ambiente.

O dossier relativo às obras feitas pelo ex-deputado e ex-burgomestre de Differdange numa zona protegida, sem autorização e com abate de árvores é alvo de uma investigação por parte do Ministério Público. Branqueamento de capitais e desvio de fundos são alguns dos atos suspeitos que estão a ser investigados.

E é por essa razão que a ministra explicou que não está autorizada a responder a todas as perguntas dos deputados.

No entanto, frisou que o dossier de Roberto Traversini foi tratado da mesma forma que qualquer outro. Segundo alguns deputados da oposição, a ministra do Ambiente não tinha o direito de conceder a autorização de renovação a Traversini.

