Caso Traversini. Ministério do Ambiente alvo de buscas

Henrique DE BURGO A polícia apreendeu vários documentos. A ministra do Ambiente e colega de partido de Roberto Traversini é quem está a agora sob fogo cruzado por parte da oposição.

O Ministério do Ambiente foi hoje alvo de buscas, relacionadas com o caso Traversini.

As buscas acontecem dois dias depois de a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, ter organizado uma conferência de imprensa para defender os serviços do seu ministério e a si própria em resposta a alegadas irregularidades na gestão do caso Traversini, como sugeriram os partidos da oposição CSV e ADR.

Roberto Traversini ao lado do armazém, em que fez obras. Foto: Chris Karaba

O Ministério Público confirmou esta tarde, através de uma curta nota, que as buscas foram levadas a cabo esta manhã nas instalações do Ministério do Ambiente.

"Agentes da polícia judiciária apreenderam vários documentos", lê-se no comunicado.

Esta intervenção faz parte do caso que envolve as obras feitas pelo ex-deputado e ex-burgomestre de Differdange numa zona protegida, sem autorização e com abate de árvores.



A autorização só acabaria por ser dada pelas autoridades já depois do início das obras, numa zona verde.



A polícia apreendeu vários documentos no Ministério do Ambiente. Foto: Chris Karaba

Os partidos da oposição CSV e ADR desafiam Carole Dieschbourg, ministra do Ambiente e colega de partido de Roberto Traversini no Déi Greng, a tirar consequências deste caso, por outras palavras, a demitir-se.



Depois de se ter demitido recentemente das funções de burgomestre, Roberto Traversini anunciou esta manhã a sua demissão enquanto deputado, pondo fim à sua carreira política.

Espera-se agora uma reação de Carole Dieschbourg.