O Presidente da Comissão Europeia e ex-primeiro-ministro do Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, está disposto a prestar declarações como testemunha num julgamento sobre as escutas ilegais dos serviços secretos luxemburgueses (Service de Renseignement de l’État du Luxembourg, ou SREL, no acrónimo em francês SREL) que em 2013 derrubou o seu governo, disse um porta-voz do Executivo comunitário.



"O presidente já disse várias vezes que está pronto para testemunhar neste processo, mas, ao mesmo tempo ele é o presidente da Comissão Europeia e há que encontrar uma data para fazê-lo", disse o porta-voz Margaritis Schinas.



O caso veio outra vez à baila depois de um artigo publicado esta quarta-feira pela imprensa britânica, dando conta de que Jean-Claude Juncker poderia ser arrastado para este julgamento.



Entretanto, o Ministério Público esclareceu esta manhã através de um comunicado de imprensa de que "atualmente não há nenhuma investigação contra o ex-primeiro-ministro Jean-Claude Juncker".



Quem vai mesmo a julgamento são o ex-diretor dos serviços secretos, Marco Mille, e os antigos espiões André Kemmer e Frank Schneider, depois de a Procuradoria ter anunciado em julho que "há elementos suficientes para deduzir acusação" contra os três antigos agentes secretos.



Os três antigos agentes secretos são acusados de violar leis sobre proteção de dados pessoais e o direito à privacidade, e acusados ainda de desviar um CD encriptado com a gravação de uma conversa entre o Grão-Duque Henri e o primeiro-ministro sobre o caso "Bommeleeër", os atentados bombistas dos anos 1980.

Entretanto, dois dos arguidos não baixaram ainda os braços e fizeram chegar uma queixa a um juiz de instrução. "No contexto das alegadas escutas ilegais dos serviços secretos, o antigo diretor do serviço, Marco Mille, bem como um antigo colaborador, Frank Schneider, apresentaram queixa com constituição de parte civil junto de um juiz de instrução no Luxemburgo. Estas queixas são dirigidas contra 'desconhecido'", pode ler-se no comunicado do Ministério Público, que refere ser para já "prematuro" decidir sobre o seguimento que será dado às duas queixas em questão.

Foto: AFP

Quanto à presença de Jean-Claude Juncker no tribunal como testemunha, não aconteceu ainda "porque que as datas propostas pelo tribunal do Luxemburgo coincidiam com algumas das suas viagens ao exterior ou 'obrigações institucionais'", refere o porta-voz Schinas, adiantando que vai ser, entretanto, encontrado uma data para isso.

Juncker deverá explicar o que sabe sobre as escutas ilegais levadas a cabo pelos serviços secretos do Estado e que se pronuncie sobre as acusações feitas por um dos responsáveis ​​das escutas, que alega que os funcionários que trabalhavam na altura com Juncker teriam passado à justiça uma transcrição incompleta de uma conversa entre o ex-primeiro-ministro luxemburguês e Marco Mille. O objetivo seria encobrir o suposto envolvimento do então primeiro-ministro luxemburguês nas escutas.



Juncker sempre defendeu que ordenou o fim das escutas com caráter político quando assumiu pela primeira vez o Governo do Grão-Ducado em 1995, apesar de as escutas terem durado até o ano 2000.



O escândalo causou em 2013 a queda do executivo CSV-LSAP, liderado por Juncker, dando origem à realização de eleições antecipadas.

