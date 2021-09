Partidos questionam a autoridade dos seguranças para patrulhar as ruas. Empresa tinha sido contratada pela autarquia.

Caso polémico

Homem atacado por cão de empresa de segurança privada na capital

Partidos questionam a autoridade dos seguranças para patrulhar as ruas. Empresa tinha sido contratada pela autarquia.

Um homem foi atacado por um cão patrulha da empresa de segurança privada G4S, no sábado à noite na avenida Gare, na cidade do Luxemburgo. O vídeo do incidente, que aconteceu por volta das 22h20, está a circular nas redes sociais e a gerar alguma polémica. O cidadão foi transportado para o hospital com ferimentos numa perna.

No vídeo que circula nas redes sociais, vê-se um homem caído no chão a ser arrastado pelo cão, enquanto quatro agentes de segurança tentam afastar o animal que não queria largar a vítima. Apesar de terem aberto uma investigação, as autoridades policiais consideram que os ferimentos não são graves.

Segundo a polícia, os primeiros dados da investigação revelam que o cidadão terá agredido verbalmente os seguranças privados. Esta segunda-feira os ecologistas (déi Gréng) da capital pediram explicações à burgomestre Lydie Polfer.

O grupo de segurança privada foi contratado pela autarquia para patrulhar as principais artérias da cidade. O projeto surgiu na primavera para "aumentar o sentimento de segurança" nas ruas. O ataque de sábado levanta questões quanto à formação dos agentes de segurança privada e à sua autoridade para exercerem patrulhas na capital, bem como sobre as disposições legais em vigor sobre este tipo de casos.

Também o déi Lénk já reagiu, pedindo a rescisão imediata do contrato da autarquia com a empresa de vigilância. O partido afirma que as imagens demonstram claramente que os agentes não souberam lidar com a situação. Os socialistas pedem ainda responsabilidades à burgomestre e aos vereadores sem, no entanto, avançarem quais em concreto.

