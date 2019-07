Os cinco ex-responsáveis policiais são acusados de “tentativa de homicídio, agressão intencional, incêndio posto, falso testemunho em matéria penal e obstrução do exercício da justiça”.

Caso Bommeleeër: Ex-polícias formalmente investigados por causa de ataques bombistas

Os cinco ex-responsáveis policiais são acusados de “tentativa de homicídio, agressão intencional, incêndio posto, falso testemunho em matéria penal e obstrução do exercício da justiça”.

O caso Bommeleeër, um dos mais negros e complicados de resolver da história do Luxemburgo conheceu na manhã desta quarta-feira um novo desenvolvimento. Cinco antigos dirigentes da polícia do Grão-Ducado foram considerados coautores e cúmplices de seis dos 20 atentados bombistas que ocorreram desde 23 de janeiro de 1984 a 25 de março de 1986 , anunciou o Ministério Público em comunicado.

A acusação contra estes ex-agentes foi feita depois do Ministério Público interrogar dez suspeitos de envolvimento no caso, durante quase dois meses, de 17 de maio a 12 de julho. Depois de ouvidos, decidiram acusar nove das dez pessoas ouvidas, entre elas, cinco antigos dirigentes policiais.



A estes ex-responsáveis políciais são apontadas uma série de atos criminosos: “Tentativa de homicídio, agressão intencional, incêndio posto, falso testemunho em matéria penal e obstrução do exercício da justiça”, entre outros.

Dos vinte atentados ocorridos no Grão-Ducado há trinta anos, são imputadas responsabilidades aos diretores policiais nos atentados de “9 novembro de 1985, 10 novembro 1985, 30 novembro 1985, 2 dezembro 1985, 16 fevereiro 1986, como o de 25 março de 1986”, aponta o Ministério Público.

De acordo com o comunicado, “estes atentados só foram possíveis de concretizar devido à proteção, conselho e coordenação” destes indivíduos bem posicionados na estrutura policial.

Dos dez inquiridos apenas um, Bernard Geiben, foi dado como inocente. Sobre este foram dados falsos testemunhos por três ex-agentes secretos, passíveis de crime, tendo sido estes investigadores também acusados. Também um ex-membro da Brigada móvel da Polícia foi acusado de falso testemunho criminal relacionado com “a explosão no Plateau de Saint Esprit , a 5 de julho de 1985”. As investigações relacionadas com este complexo caso Bommeleeër ( que significa colocador de bombas) continuam a decorrer. De acordo com o Ministério Público sobre os ex-agentes agora acusados ainda é cedo para saber se o caso segue para um tribunal criminal onde serão julgados.

O caso que ‘indiretamente’ levou à queda de Juncker

Durante dois anos e dois meses, de 1984 a a 1986, foram sendo cometidos vinte atentados à bomba e sete roubos de explosivos e detonadores. Ataques ainda sem motivo revelado contra postes de telecomunicações, radar do aeroporto, a piscina olímpica de Kirchberg, no bairro das instituições europeias, nos tribunais, nas esquadras, no Palácio da justiça, entre outros.

Neste que é até agora o maior processo da história judicial do país já foram ouvidos altos dirigentes da segurança luxemburguesa – alguns agora acusados – políticos entre outros.

Este caso enfraqueceu muito a posição de primeiro-ministro Jean-Claude Juncker, terá levado à sua queda em 2013, provocando eleições antecipadas. Para se perceber a gravidade do caso, é preciso dizer que foi a segunda moção de censura votada até aí no Parlamento Luxemburguês, a anterior datava de 1848. O ainda presidente da Comissão Europeia será ouvido pelo tribunal a propósito do Bommeleeër depois de novembro.

Até o príncipe Jean de Nassau, irmão do Grão-Duque Henri foi tido como suspeito e deu uma conferência de imprensa a desmentir todo e qualquer envolvimento.

Em 2005, uma testemunha anónima tinha acusado o irmão do Grão-Duque, dizendo que tinha visto o príncipe perto do lugar do atentado em Findel, à altura do factos. Circunstância desmentida por testemunhas que afirmam que o prícipe Jea de Nassau estava numa caçada com o filho de Giscard d'Estaing, que foi Presidente de França.

Ligações ao Glaudio e a estratégia de tensão

No início da investigação dos atentados, os serviços de informação luxemburgueses (SREL) teriam informado o governo luxemburguês da implicação das redes stay-behind nos atentados. Estas redes ligadas ao programa Gladio da CIA tinham como função coordenar a resistência a uma eventual ocupação soviética. A coincidência desse tipo de atentados ter ocorrido em vários locais da Europa, nomeadamente a Bélgica, faria parte de uma estratégia de tensão, para substituir governos e regimes democráticos, considerados demasiado brandos com a ameaça soviética, por governos militarizados de extrema-direita.

