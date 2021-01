O principal suspeito do homicídio de Ana Lopes, em 2017, foi condenado esta terça-feira a prisão perpétua. Família respira de alívio e defesa vai recorrer.

Luxemburgo 3 min.

Caso Ana Lopes. Família mais aliviada, mas prisão perpétua "não vai trazer filha de volta"

Catarina OSÓRIO O português Marco Silva, acusado do assassínio da ex-namorada, também portuguesa em 2017, foi condenado esta terça-feira a prisão perpétua pelo Tribunal da comarca da cidade do Luxemburgo.

"O processo foi longo, muito difícil para a família da Ana, eles precisavam de ter respostas. Respostas que não foram dadas pelo Marco", como admitir a culpa, conta Marisa Roberto, advogada da família de Ana Lopes, ao Contacto. A pena máxima foi pedida pelo Ministério Público em novembro passado, quando o caso começou a ser julgado.

"Mas a sentença foi a esperada e eles estão mais aliviados, apesar de não trazer a filha de volta", denota Marisa Roberto. Na leitura do veredito esta manhã, na Cité Judiciaire, na capital, esteve presente apenas o pai da portuguesa encontrada morta em 2017 que revelou sentir-se "aliviado", confirmou a representante legal.

Além da prisão perpétua, o ex-namorado de Ana Lopes foi condenado a pagar várias multas por danos morais: 100.000 euros aos pais da jovem, 25.000 euros à irmã e 100.000 euros ao filho de Marco B. e de Ana Lopes, com 22 meses na altura do assassínio.

Foto: Contacto

Na sessão, o agora condenado pela morte da jovem reiterou a inocência e deverá recorrer da sentença, confirmou o advogado de Marco Silva ao Contacto, Gennaro Pietropaolo. À altura da conversa telefónica com o Contacto, a defesa do português aguardava uma cópia da sentença para poder avançar com o recurso da decisão, que será oficial nos próximos dias.

Desde o início do caso, em 2017, que o português continua a declarar-se inocente e tornou a fazê-lo esta terça de manhã perante o juiz, onde "ouviu atentamente a sentença". "Nesta perspetiva existe um sentimento de injustiça por estar preso", avalia o advogado de Marco Silva.

"Ele é o suspeito perfeito, é ex-namorado, eles tinham um filho mas acho que não é suficiente, há elementos que não estão claros, incluindo certas provas forenses". Elementos que a defesa quer confrontar agora para poder avançar formalmente com um recurso nos próximos dias.

Num artigo publicado no Contacto em novembro de 2020 pode ler-se que embora não se consiga demonstrar que Marco Silva esteve no local do crime e àquela hora, há um rolo de fita adesiva a incriminar um elemento masculino da sua família. As perícias encontraram vestígios de ADN no adesivo encontrado junto ao carro da vítima.

"Matou três vezes"

A prisão perpétua tinha sido, aliás, pedida em novembro de 2020 pelo Ministério Público que considerava que o crime "foi deliberadamente planeado" por Marco Silva e que tinha morto a companheira por "três vezes": a primeira quando lhe tirou efetivamente a vida; a segunda quando deitou fogo ao carro que abandonou na fronteira francesa; e a terceira quando tentou denegrir a imagem de Ana Catarina. "Ele simplesmente não quer deixar-lhe nada", concluiu o magistrado citado num artigo do Contacto no ano passado.

Ana Lopes, na altura com 25 anos, foi dada como desaparecida a 15 de janeiro de 2017, em Bonnevoie, na cidade do Luxemburgo. Dois dias após o alerta de desaparecimento, o carro da portuguesa foi localizado em território francês, em Roussy-le-Village, perto da fronteira com o Grão-Ducado.

O veículo estava completamente devorado pelas chamas. No interior, as autoridades encontraram um corpo carbonizado que mais tarde a autópsia confirmou ser o de Ana Lopes. Sem apresentar um fio condutor para os relatos que diz provarem a sua inocência, Marco Silva contou ao longo do processo várias versões do crime às autoridades e ao tribunal, que no entanto não demoveram o juiz de aplicar a pena máxima.

Marco Silva vai, assim, continuar preso em Schrassig, apesar dos vários pedidos de liberdade condicional feitos pela defesa, e todos recusados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.