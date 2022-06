Depois de sete anos fechadas, as galerias subterrâneas contam, agora, com impressionantes projeções de luz e efeitos sonoros.

Casemates da Pétrusse reabrem este domingo

Redação Depois de sete anos fechadas para trabalhos de requalificação e valorização, as galerias subterrâneas contam, agora, com impressionantes projeções de luz e efeitos sonoros. Os bilhetes custam entre 7,50€ e 15€.

A reabertura das emblemáticas edificações em pedra, a um passo da Gëlle Fra, já havia sido anunciada pela burgomestre da Cidade do Luxemburgo, Lydia Polfer, a 18 de maio. Esta quinta-feira, o Grão-Duque Henri inaugurou oficialmente as renovadas casemates da Pétrusse e fez-se acompanhar de Lydia Polfer e de vários vereadores da autarquia, assim como de Lex Delles e Sam Tanson, ministros do Turismo e da Cultura, respetivamente.

"Uma vez que são uma grande atração turística no Grão-Ducado, a reabertura [das casemates] representa um valor acrescentado não só para a capital, mas para todo o país", resumiu Tom Bellion, diretor do Gabinete de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO, na sigla inglesa), que também esteve presente.

As casemates da Pétrusse, que estão classificadas como Património Mundial da UNESCO desde 1994, voltam a poder ser visitadas no domingo, agora sob o lema "Rocks Coming to Life" (Rochas que ganham vida). Isto porque foi montado um dispositivo multimédia que vai tornar a experiência muito mais imersiva, com projeções de luz nas paredes das galerias e efeitos sonoros que irão ecoar no interior destas estruturas.

Renovação torna visita mais imersiva

A espetacular cenografia audovisual, elaborada em conjunto pelo município e pelo estúdio Tido Brussig Szenerien, pretende, "além de comunicar as informações principais, transmitir a atmosfera da utilização real [das edificações] que, ao contrário do expectável, foi e é de natureza não-militar", explicou o cenógrafo alemão Tido Brussig, citado pelo Luxemburger Wort.

É verdade que foram pensadas como parte do enorme sistema subterrâneo de defesa militar da antiga cidadela, que data de 1644, mas as casemates da Pétrusse nunca foram usadas para fins bélicos. Já funcionaram como local de cultivo de cogumelos, cave para guardar champanhe, sede de um grupo de tiro ao alvo, bazar de caridade, abrigo antiaéreo e, mais recente, atração turística.

Depois das casemates de Pétrusse, cuja requalificação rondou os 2.5 milhões de euros, resta aguardar pelo regresso das casemates do Bock, que estão encerradas desde o início da pandemia. Ainda não há data para a reabertura, mas o diretor do LCTO estima que aconteça ainda este ano.

Informações práticas Os bilhetes estão à venda no site www.luxembourg-city.com e no posto de turismo da LCTO na Place Guillaume II. Os visitantes podem juntar-se a uma visita guiada, escolhendo a data, hora e língua da sua escolha. O preço é 15 euros para adultos, 12 euros para estudantes e idosos e 7,50 euros para crianças entre os 4 e os 12 anos. As crianças com menos de 4 anos não pagam bilhete. A duração máxima da visita é de 45 minutos. Pede-se aos visitantes que usem calçado e vestuário adequados.

