Casas da Policia vão ser entregues para habitação social

O governo está a reatribuir as casas de serviço desocupadas das administrações para alojamento social. Só das forças policiais são 130.

Entre a totalidade das habitações de serviço da Polícia Grão-Ducal 127 vão deixar de pertencer a esta força de segurança e ser destinadas a habitação social, anunciou ontem o governo do Luxemburgo.

O anúncio da reatribuição destes apartamentos acontece na sequência de uma questão parlamentar colocada pelo deputado Gilles Braum do DP aos ministros da Habitação, Segurança Interna e das Finanças.

De acordo com o governo, atualmente a Polícia do Luxemburgo possui 103 habitações de serviço, das quais apenas 27 estão ocupadas, indicam na resposta aquele deputado, os ministros da Habitação Sam Tanson, do Déi Gréng, Segurança Interna François Bausch, do Déi Gréng e Finanças Pierre Gramegna, do DP.

Polícia deixa de ter 130 casas

Das 76 casas desocupadas, os responsáveis por estas forças de seguranças solicitaram ao governo para continuar com 22 destas habitações que deverão ser transformadas em extensões de esquadras de polícia pois estão ligadas a estas unidades, explicam os ministros na sua resposta à questão parlamentar do deputado Braum.

As restantes 54 casas desocupadas serão em breve atribuídas como habitação social, garantem os governantes.

Entretanto, adiantam, que 76 habitações de serviço que a Polícia do Grão-Ducado possuia anteriormente e que estavam na mesma situação, ou seja, sem uso, foram já alvo de assinatura de “um acordo com a Agência Imobiliária Social (AIS)” para habitação social. Neste momento, estão já a decorrer os processos necessários para a “entrega das chaves” aos novos inquilinos.

No documento o deputado Braum inquiriu ainda os ministros sobre as propriedades atribuídas a outras administrações e serviços e que utilidade estavam a ter. Os ministros responderam caso a caso.

Mais 50 habitações desocupadas

A Administração das Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo dispõe atualmente de 35 unidades de serviços, tendo principalmente como inquilinos os tratadores de cães, em Findel. E estes continuarão a ficar lá alojados "até que outra solução seja encontrada para tratar e cuidar dos cães”, explicam os ministros,

O mesmo acontece com o alojamento do centro aduaneiro de Howald que também continuará ao serviço deste centro para acomodar os vigilantes do local.

Já as antigas habitações de serviço desta administração aduaneira que ficaram desocupadas, deixaram de ser propriedade deste instituto e passaram a ser de habitação social, “tendo sido assinados 50 acordos com o AIS”. Destes acordos, vários processos de “entrega das chaves estão agora em curso”, escrevem os governantes.

Meia centena para o Fundo Social

Das antigas habitações de serviço de outras administrações também estão a ser atribuídas para o alojamento social. Destas, meia centena foram reservadas para grandes projetos de habitação a realizar pelo Fundo de Habitação ou pelo National Low-cost Housing Administration.

Podem também servir para acolher beneficiários de proteção internacional, por exemplo, em Wasserbillig, avança o governo na sua resposta. No final da carta dirigida ao deputado do DP lembra que o processo da reatribuição das habitações desocupadas varia de caso para caso.