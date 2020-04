Para além dos casamento serem menos populares no Luxemburgo do que em outros países europeus, muitos profissionais que vivem desta atividade encontram-se numa situação complicada.

Casamentos adiados para 2021

A pandemia de coronavírus constituiu um duro golpe na indústria dos casamentos, uma vez que todos os eventos com várias pessoas foram proibidos.



E mesmo que o casamento seja cada vez menos atrativo no Grão-Ducado, sendo o país onde é menos celebrado na Europa (3,1 por 1.000 habitantes em 2018), muitos casais estão a ser afectados por esta situação, assim como os profissionais do setor.

"Estamos a começar com um ano em branco", lamenta a francesa Sabrina Carbone, organizadora de casamentos que trabalha regularmente no Grão-Ducado há vários anos. O recente anúncio do primeiro-Ministro Xavier Bettel sobre o cancelamento das festividades e reuniões até 31 de Julho teve implicações negativas para muita gente.

"Está muito complicado. É preciso encontrar uma data para se adiar os eventos e verificar se convém aos prestadores de serviços, local da recepção, serviço de baby-sitter, encontrar soluções financeiras, entre muitas outras coisas, o adiamento dos casamentos está a causar avultados prejuízos", alerta.

Alguns nunca irão recuperar

Muitos dos clientes de Sabrina Carbone optaram por adiar os casamentos até 2021. Para além do negócio, a dimensão psicológica é também muito importante. "Uma futura noiva, que eu deveria acompanhar a Mondorf no início de Julho, ligou-me totalmente desesperada devido à situação. Estou a tentar devolver-lhes a confiança para encontrar soluções, mas não é fácil", acrescenta a organizadora de casamentos, que se interroga sobre o estado psicológico das pessoas e o seu desejo de adiarem os eventos para mais tarde.

No Luxemburgo, o multiculturalismo obriga muitos convidados de casamentos a virem do estrangeiro, o que também não é fácil quando tudo tem de ser adiado. "As propostas de orçamentos foram canceladas, alguns futuros noivos que tenho vindo a seguir há dois anos querem desistir e outros reduzir custos na organização das cerimónias", explica.

Tal como em outros sectores laborais, estes profissionais gostariam de poder beneficiar de apoio estatal durante este período excepcional, mas, segundo alguns, o "auxílio é lento" a produzir efeitos, correndo-se o risco de "alguns nunca mais conseguirem recuperar."

