Casamento pelo civil fora do edifício comunal mantém-se após estado de emergência

Susy MARTINS

Já houve 24 pedidos de noivos que pretendem casar no registo civil mas fora do edifício comunal. Uma situação tornada possível devido à pandemia da covid-19. Até à criação do regulamento de 4 de maio último, era obrigatório as cerimónias pelo civil e uniões de factos serem celebradas no prédio principal da autarquia. Mas com a crise sanitária, o Governo alterou essa regra. A principal razão prende-se com o facto de alguns edifícios serem demasiado pequenos para que o distanciamento social de dois metros possa ser respeitado. No entanto esse regulamento caduca com o fim do estado de emergência, previsto para o dia 24 de junho.

Porém, como as medidas de segurança e de higiene vão além dessa data, uma vez que o vírus ainda não foi erradicado, o Governo está a elaborar um projeto de lei que permite continuar a celebrar casamentos fora do edifício comunal.

O projeto de lei foi debatido esta semana na comissão parlamentar da Justiça. Os deputados dessa comissão defendem que o texto deve definir que o edifício tem de estar afetado a um serviço público comunal. Ou seja, a autarquia não tem de ser proprietária do edifício, pode simplesmente ser inquilina. Com a entrada em vigor do projeto de lei, os casamentos civis poderão ser celebrados em salas de festa, centros culturais, salas desportivas ou ainda em teatros.Presente na reunião da comissão parlamentar, a ministra do Interior, Taina Bofferding, lembrou que o acordo de coligação governamental prevê uma modernização da legislação relativa às cerimónias civis, como casamentos ou ainda enterros. Esta medida poderá ser utilizada com vista a essa modernização.



