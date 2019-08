O casal português era de Almagreira, perto de Pombal.

Casal português vítima de acidente em França morava em Lasauvage

O casal português residente no Grão-Ducado que morreu hoje num acidente rodoviário em França era de Almagreira, perto de Pombal (entre Leiria e Coimbra) e regressava ao Luxemburgo depois das suas férias. No Luxemburgo, o casal tinha morada em Lasauvage. As informações foram confirmadas ao Contacto pelo embaixador de Portugal no Grão-Ducado, António Gamito.

O responsável adiantou ainda que a família em Portugal e em França já foi informada. Só a partir das 08h00 de amanhã (segunda-feira) é que a família poderá fazer a identificação dos corpos, que estão atualmente em Saint-Gervais de la Fôret, perto de Blois (França).

António Gamito informou ainda que a criança, filha do casal, encontra-se no hospital de Tours. As autoridades portuguesas em França e no Luxemburgo já colocaram aquele hospital em contacto com a Kannerklinik, no Grão-Ducado.

O acidente, que vitimou o casal português de 32 e 34 anos , envolveu cinco veículos e ocorreu este domingo, cerca das 06h da manhã, na A10, perto de Blois na direção da província de Paris em Santenay (Loir-et-Cher). Na viatura seguia ainda um bebé de 15 meses, filho do casal, que escapou ileso.

Houve um primeiro acidente entre dois veículos, em que um ficou na via de circulação e foi atingido por outro automóvel. Era neste segundo carro que seguiam as vítimas portuguesas.

O acidente fez ainda dois feridos graves e dois ligeiros. A A10 esteve cortada durante várias horas entre Château-Renault e Blois. Já foram reabertas duas vias de circulação.

No portal das comunidades portuguesas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) pede aos emigrantes que regressam de férias e que "utilizam viaturas, que o façam de forma calma e segura, em cumprimento das leis e regulamentações rodoviárias, chegando assim sãos e salvos aos seus locais de destino".