O Grão-Duque Henri e a Grã-duquesa Maria Teresa visitaram ontem, sábado, as localidades afetadas pelas chuvas do passado dia 1.

Casal grão-ducal visitou zonas afetadas pelas intempéries

Durante a visita, o casal grão-ducal teve a perceção da extensão dos danos e mostrou-se especialmente atento com as pessoas afetadas pela intempérie, mostrando a sua solidariedade para com as vítimas e dando palavras de conforto.

Acompanhados pelo ministro do Interior, Dan Kersch, e da ministra do Meio Ambiente, Carole Dieschbourg, a comitiva visitou as várias zonas ainda com sinais visíveis dos estragos causados pelas inundações.

A região de Mullerthal foi a mais atingida com a destruição total do hotel "Le Cigalon" e do parque de campismo e com estradas cortadas devido às derrocadas.

O final da visita foi reservado para Greiveldange, na região da Moselle, outra das áreas mais afetadas.



No dia 1 de junho, uma intempérie provocou inundações e inúmeros estragos na zona de Mullerthal e do Moselle. A chuva intensa que caiu no Luxemburgo durante essa noite obrigou as equipas de socorro a mais de cem intervenções.



O Governo luxemburguês já desbloqueou 30 milhões de euros para ajudas diretas à população afetada e em situação precária. Também o ministério da Economia criou uma linha de contacto única para apoiar as empresas mais afetadas pela destruição.