Casal contrabandista apanhado com 37 quilos de tabaco comprado no Luxemburgo

Redação Um casal francês foi mandado parar pela Polícia na A29 perto de Rouen. No veículo além do tabaco, levavam 24 garrafas de vodka e mais de 6.500 euros em dinheiro.

Um casal francês viajou até ao Luxemburgo para comprar 37 quilos de tabaco e 24 garrafas de vodka, estas no valor de 5500 euros. Esta foi a mercadoria encontrada na viatura pela polícia francesa, num controlo aduaneiro, quando mandou parar o veículo na A29 perto de Rouen. A mais de 500 km do Grão-Ducado, no departamento costeiro de Seine-Maritime, diz a RTL.

Contrôle douanier sur l’A29 🚗 d’1 couple revenant du Luxembourg 🇱🇺 avec 37 kg de tabac et 24 bouteilles de vodka (valeur 5500💶) + 6760 💶 en numéraire

Remis au PMO Rouen

↪️ CRPC en mars pour contrebande de tabac et transfert non déclaré de + 10 000 💶@douane_france @Prefet76 pic.twitter.com/cmyIkbOoft — Gendarmerie de la Seine-Maritime (@gendarmerie_076) December 27, 2020

A quantidade de tabaco e garrafas de álcool transportados foram considerados como contrabando além de que o casal trazia consigo 6.760 euros em notas, informa a polícia francesa numa publicação no Twitter.

A polícia de Seine-Maritime apreendeu a mercadoria e o casal terá de se apresentar às autoridades em março por contrabando e transferência não declarada de dinheiro.





