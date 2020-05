Segundo Morgane Enselme, uma participante na temporada 5 de "Casa dos Segredos", um participante tentou acabou com a vida.

Casa dos Segredos. Um candidato tentou suicidar-se em 2011

Ana Patrícia CARDOSO Segundo Morgane Enselme, uma participante na temporada 5 de "Casa dos Segredos", um participante tentou acabou com a vida.

A revelação foi feita no livre "Treze Semanas. O que nunca se soube sobre um Reality Show", de Morgane Enselme.

A jovem, que foi candidata à temporada 5 da "Casa dos Segredos" em 2011, revela aí que um participante tentou matar-se durante um programa ao vivo na TF1.

Morgane não diz o nome da pessoa em questão, mas confessa que a pressão foi muito forte sobre os habitantes da Casa dos Segredos. "As pessoas da produção estavam tão esmagadas pelo número de pessoas que tinham destruído que queriam acabar com as suas vidas e não queriam ser confrontadas com isso", escreve no livro que será lançado no dia 28 de Maio.

Foi durante a temporada 5 que François-Xavier, conhecido como FX, um participante da 3ª temporada do reality show, se suicidou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.