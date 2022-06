O número foi divulgado no seu primeiro relatório anual, referente a 2021.

Relatório

Casa do Grão-Duque emprega 97 pessoas

A Casa do Grão-Duque (Maison du Grand-Duc, em francês) empregava 97 funcionários a 31 de dezembro de 2021, distribuídas sobretudo pelos castelos de Berg, Fischbach e Palácio grão-ducal. O número foi divulgado no seu primeiro relatório anual, referente a 2021.

Este organismo foi criado em 2020 para dar apoio administrativo e logístico à família grã-ducal, na sequência do relatório Waringo, relacionado com a gestão financeira da corte grã-ducal.

Funcionários representam 72% das despesas

OE 2021 prevê 17,5 milhões de euros para a corte grã-ducal

De acordo com as contas apresentadas no relatório, do total de 18,9 milhões de euros de orçamento anual, 72% foram direcionados para despesas com o pessoal, entre secretários, motoristas, jardineiros ou cozinheiros e ainda 53 funcionários externos como agentes da polícia ou do exército.

A segunda maior despesa, cerca de 13% do total, prende-se com obras de renovação e manutenção no castelo de Berg (305.907 euros), no Palácio grão-ducal (154.708 euros) e no castelo de Fischbach (90.020 euros).

Do restante, 9% referem-se a custos operacionais e administrativos, 3% a custos de representação e outros 3% relacionam-se com atos e eventos públicos.

