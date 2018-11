Foram enviadas várias cartas com uma substância desconhecida para um endereço em Bascharage. As autoridades investigam o sucedido, pedem a colaboração das pessoas, e afirmam que o autor do ato pode ser condenado até cinco anos de prisão.

Cartas suspeitas investigadas pela polícia do Luxemburgo

Foram enviadas várias cartas com uma substância desconhecida para um endereço em Bascharage. As autoridades investigam o sucedido, pedem a colaboração das pessoas, e afirmam que o autor do ato pode ser condenado até cinco anos de prisão.

Nos meses de setembro e outubro foram enviadas várias cartas suspeitas, que continham uma substância desconhecida, para um endereço em Bascharage.

Segundo os primeiros elementos da investigação, as cartas eram oriundas da Alemanha e da Bélgica e as análises concluíram que a substância desconhecida não apresentava riscos para a saúde.

Segundo um comunicado da polícia, foi possível encontrar impressões digitais nas cartas e envelopes, que vão ser analisadas nos próximos dias.

O Ministério Público sublinha que neste tipo de caso, a pessoa que enviou as cartas poderá ser condenada a cinco anos de prisão.

Neste contexto, as autoridades lançam um apelo a testemunhas. Qualquer informação deve ser comunicada à polícia.

Susy Martins

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.