Cartas de condução confiscadas durante a noite de sexta-feira

Um total de 249 condutores foram mandados parar pelos agentes de autoridade.

Durante a passada sexta-feira à noite, por ordem do Ministério Público, a polícia do Luxemburgo realizou controlos de álcool em Roodt-sur-Syre e Ersange entre as 21h30 e as 23h15.

Em cinco casos, o teste de alcoolemia deu positivo. A polícia confiscou duas cartas de condução no local.

Um pouco antes da meia-noite, na cidade do Luxemburgo, outro condutor teve de entregar a sua carta de condução. Um carro tinha sido denunciado à polícia porque foi visto a conduzir erraticamente no Quartier de la Gare. A polícia mandou parar o veículo e verificou o condutor. O teste de alcoolemia deu positivo e acabou por ser quase o dobro do permitido por lei, o que resultou no confisco imediato da carta de condução.

Outro condutor ultrapassou um carro da polícia no cruzamento na Rue de Muhlenbach, na cidade do Luxemburgo, por volta da uma da manhã de sábado. A polícia decidiu verificar o condutor, que também se revelou embriagado e teve de entregar a sua carta de condução.

