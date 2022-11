Será possível conduzir sem a carta de condução em formato "físico".

Projeto de lei

Carta de condução digital vai chegar ao Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Será possível conduzir sem a carta de condução em formato "físico".

O novo projeto de regulamentação que propõe uma versão digital da carta de condução foi promulgado em Conselho de Ministros na passada sexta-feira.

Desta forma, os condutores que não tenham a carta de condução em mão, poderão apresentar o formato digital às autoridades.

Recorde-se que quem conduz sem carta no Luxemburgo está sujeito a uma multa de 24 euros e menos quatro pontos na carta.

Ainda não há data para o lançamento do formato digital.

A intenção do atual executivo é acelerar a digitalização dos documentos no Grão-Ducado. A versão digital da carta de condução está incluída no projeto anteriormente anunciado pelo Governo de uma "e-wallet", ou seja, uma carteira eletrónica do Estado luxemburguês para documentos oficiais.

Inicialmente, vai incluir o bilhete de identidade e a carta de condução, libertando os cidadãos de terem de circular com os documentos mais importantes em formato "físico".





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.