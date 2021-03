A carta anónima endereçada à Associação Médica do Luxemburgo descreve um ambiente de "terror" entre a equipa dos Hospitais Robert-Schuman.

Carta anónima denúncia "assédio moral" e ambiente de "terror" nos Hospitais Robert-Schuman

Ana Patrícia CARDOSO A carta anónima endereçada à Associação Médica do Luxemburgo descreve um ambiente de "terror" entre a equipa dos Hospitais Robert-Schuman.

Os Hospitais Robert-Schuman (HRS) atravessam um período de profunda desestabilização, com cinco casos de vacinação indevida agora confirmados e, ao mesmo tempo, a divulgação de uma carta anónima endereçada à Associação Médica do Luxemburgo (Collége Medical), em que surge a denúncia de um clima de assédio moral aos trabalhadores. Neste momento, os HRS contam com 300 médicos e 2.200 funcionários.

Na carta anónima que veio a público, é detalhado um ambiente de "mobbing (bullying no trabalho) e terror que reinam entre a equipa. A confiança e a parceria entre colegas foram substituídas por difamação e calúnia", escreve o autor.

O diretor médico, Gregor Baertz, é diretamente visado no documento, sendo descrito como uma pessoa difícil e que age de forma ditatorial, dispensando quem não concorda com as suas opiniões. Em comunicado, o HRS demonstrou total apoio ao médico em questão e avisou que estas "declarações difamatórias terão consequências jurídicas". Resta por descobrir quem decidiu jogar "mais lenha na fogueira", neste momento desafiante da instituição.

A carta anónima refere também um possível conflito de interesses que envolve o porta-voz do Conselho de Administração dos Hospitais Robert Schumann (HRS), Jean-Louis Schiltz e a sua firma de advogados,Schiltz & Schiltz, que representa o HRS. A direção dos hospitais fez saber que não existe tal conflito, uma vez a firma assumiu a ssessoria jurídica há 30 anos e Schiltz assumiu a gestão da Fundação apenas em 2016.









