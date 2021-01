Na carta, os autores escrevem "que a pandemia covid-19 não é, de forma alguma, uma pandemia com um significativo excesso de mortalidade", afirmando que os riscos para a saúde não são piores do que os da gripe sazonal.

Carta aberta. 120 pais e professores desvalorizam pandemia e querem abolir máscaras nas escolas

Ana Patrícia CARDOSO Na carta, os autores escrevem "que a pandemia covid-19 não é, de forma alguma, uma pandemia com um significativo excesso de mortalidade", afirmando que os riscos para a saúde não são piores do que os da gripe sazonal.

Uma carta aberta escrita por 120 professores e pais causou um alvoroço na sexta-feira. Nele os autores questionam a utilidade das máscaras de proteção e pedem que a obrigação de usar máscaras para crianças seja levantada.

Com base nas estatísticas sobre mortalidade no Luxemburgo, os autores concluem que, apesar da "pandemia", a taxa de mortalidade em 2020 estaria ao mesmo nível que em 2010, logo, não há necessidade de medidas restritivas como distanciamento, encerrar escolas e mesmo usar as máscaras, cujo uso pode ter consequências negativas para a saúde física e psicológica dos alunos.

Apesar dos argumentos dos professores, as máscaras têm sido um instrumento fundamental na batalha contra o coronavírus. Esta medida tem sido utilizada desde então em todo o mundo e mantém-se como essencial na redução de infeções. Lex Folscheid, do Ministério da Educação, disse que a carta foi recebida com surpresa, uma vez que o uso de máscaras já tinha sido amplamente recebido.

O documento está também a provocar tumulto nos meios de comunicação social e foi recebida com oposição generalizada. Entretanto, já se formou um outro movimento ("Je suis kee vun denen 120 do"), com professores que se distanciam dos seus colegas e destas declarações.

Marcel Kramer, director do Lycée Classique Diekirch, escreveu no Facebook que as declarações na carta são "tão obviamente falsa (e um monte de outras estupidezes). Isto é triste e francamente difícil de compreender".

