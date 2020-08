Após um reforço de turnos e pessoal durante o mês de julho e início de agosto, os horários para tratar do cartão do cidadão no consulado português no Luxemburgo regressaram ao normal a partir do dia 6 de agosto.

Cartões de cidadão e passaportes. Consulado regressa aos horários habituais

O horário para os atos consulares por marcação no consulado português no Grão-Ducado regressou aos períodos normais a partir de 6 de agosto. Em email enviado às redações o Cônsul-Geral português, Manuel Gomes Samuel, informa que o horário diário de abertura para atos consulares por marcação, das 07h30 até às 14h30 regressou ao normal, após os turnos extra durante julho e início de agosto.

Entre as 08h00 e as 13h00 continua a ser possível fazer a habitual entrega de cartões de cidadão e passaportes sem necessidade de marcação. Os utentes serão atendidos neste caso por senha de ordem de chegada", refere Manuel Gomes Samuel.

De forma a dar resposta ao número elevado de pedidos para marcações de atos consulares, o consulado português no Luxemburgo teve de criar um turno extra de atendimento ao público, incluindo aos sábados de manhã, entre 11 de julho e 5 de agosto.

