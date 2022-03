Este modelo permitirá aos automobilistas poupar entre 4000 a 5000 euros por ano, segundo um estudo encomendado pelo Ministério dos Transportes.

Luxemburgo 4 min.

Mobilidade

‘Carsharing’ pode retirar até 12 carros das estradas luxemburguesas

Maria MONTEIRO A partilha de carros, que consiste na utilização de um único veículo por várias pessoas de forma alternada, pode permitir aos automobilistas poupar entre 4000 a 5000 euros por ano, segundo um estudo encomendado pelo Ministério da Mobilidade.

Este modelo de mobilidade poderá ser uma solução viável para mitigar problemas como as colossais filas de trânsito nas horas de ponta, a dificuldade diária para encontrar estacionamento e o número de automóveis em circulação nas estradas do Grão-Ducado — segundo a Eurostat em 2019, continuava a ser o país da União Europeia com a maior taxa de propriedade automóvel, com quase 700 carros por cada 1000 habitantes.

É também para contrariar esta tendência que surge a estratégia nacional de ‘carsharing’, apresentada esta terça-feira por François Bausch, vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade e das Obras Públicas e por Arnd Bätzner, da suíça Mobility Carsharing, e líder da equipa de peritos internacionais a quem o Governo pediu um estudo sobre o tema.

Luxemburgo. Automobilistas passaram 118 horas presos no trânsito em 2021 Em 2021, os automobilistas perderam o equivalente a quase cinco dias em engarrafamentos na capital, segundo o índice de trâfego da empresa TomTom.

Custos fixos são partilhados

O 'carsharing', serviço que permite aos condutores reservar um veículo e utilizá-lo por um curto período de tempo e depois libertá-lo para o cliente seguinte — e que não deve ser confundido com ‘carpooling’, que corresponde à utilização simultânea de um veículo por várias pessoas —, não é “uma solução milagrosa”, mas configura “uma parte importante da cadeia de mobilidade, especialmente na área do transporte individual”, reconheceu Bausch.

O ministro do Déi Greng destacou três grandes vantagens do ‘carsharing’. Por um lado, um agregado familiar ou uma empresa cujo(s) carro(s) seja pouco utilizado “pode fazer poupanças substanciais ao substituir este(s) veículo(s) privado por um serviço de partilha de carros”. Este valor pode ser de 4000 a 5000 euros por ano, de acordo com o estudo realizado.

Até porque, segundo Michael Glotz-Richter, do grupo de especialistas, os utilizadores ficam isentos de várias responsabilidades e despesas que, de outra forma, teriam de suportar. “Não é preciso cuidar do carro, mudar os pneus, ir à inspeção, lavá-lo. A pessoa utiliza-o e deixa-o lá. E tem sempre estacionamento”, argumentou. Este modelo pressupõe que os custos fixos, como os seguros, são partilhados entre os vários utilizadores, que assumem, cada um, o pagamento do combustível que gastam.

Custo da habitação pode baixar

Nem no centro, nem nas fronteiras. Qual é o melhor lugar para viver no Luxemburgo? Com o aumento constante dos preços das casas no Grão-Ducado, muitas pessoas fugiram para os países vizinhos nos últimos anos. Agora os valores também estão a subir nas zonas fronteiriças.

Além disso, a partilha de carros “reduz a necessidade de [haver] lugares de estacionamento no bairro ou na empresa”, o que “liberta terrenos públicos ou privados para outras utilizações” que melhorem a qualidade de vida dos luxemburgueses.

Por sua vez, o alívio do espaço público pode ajudar a reduzir os preços da habitação, já que em vez de serem criados vários lugares de estacionamento, “geralmente subterrâneos e caros de construir”, para novos projetos de habituação, estes estariam “equipados com uma estação de partilha de carros”.

Dado que se pretende que este seja um “serviço particularmente fácil e intuitivo”, concluiu-se que a melhor opção será recorrer a “um único fornecedor no Grão-Ducado” ou conseguir uma “interoperabilidade perfeita entre vários fornecedores”. Atualmente, existem duas operadoras no Luxemburgo: a Flex dispõe de automóveis em mais de 50 estações em todo o país e a Carloh está presente em cerca de 20 locais da capital.

Nova lei está a ser trabalhada

Além dos fornecedores, é preciso desenvolver um "quadro legal que permita a um município reservar um lugar de estacionamento no espaço público para um fornecedor privado de partilha de automóveis, selecionado na sequência de um concurso público”. Assim, as comunas poderiam definir esses lugares com sinalética semelhante à das praças de táxi. A nova lei já está a ser preparada pela equipa de François Bausch.

Luxemburgo. Apoio à compra de carros elétricos prolongado até março de 2024 A medida foi divulgada por Carole Dieschbourg em conferência de imprensa esta segunda-feira.

O ‘carsharing’, pode retirar “até 12 [carros particulares]” da estradas “dependendo do contexto”, é uma modalidade já implementada com sucesso em Bremen, na Alemanha, onde cada veículo partilhado retira 16 individuais de circulação, e na Suíça, onde todos os municípios com mais de 10 mil habitantes dispõem deste serviço.

De acordo com a RTL, o Ministério da Mobilidade e das Obras Públicas está a planear um projeto-piloto com dois outros municípios. Este é mais um eixo de uma política de mobilidade mais sustentável, que se tem refletido em medidas como a gratuitidade dos transportes públicos, a expansão da rede de tram ou o apoio à compra de carros elétricos.

A nova estratégia nacional de mobilidade deverá ser apresentada pelo Governo final de abril.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.