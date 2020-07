O programa arranca já este sábado, dia 11 de julho, com a abertura de algumas barraquinhas de comida e jogos.

Carrosséis e carrinhos de choque gratuitos. Programa ‘alternativo’ de verão da capital prestes a começar

O ‘programa alternativo’ de verão da autarquia da cidade do Luxemburgo está prestes a arrancar e vai haver cinema drive-in, carrosséis e carrinhos de choque gratuitos para os mais pequenos, jogos e barraquinhas de comida. Tudo espalhado pelo território da cidade para não atrair muita gente no mesmo local.

Após uma conferência de imprensa, a comuna da capital fez saber que a ideia não é substituir a Schueberfouer, mas sim “propor aos cidadãos e visitantes um programa alternativo de animações durante o verão 2020”, já que “a maioria dos eventos ‘tradicionais’ não vai poder acontecer devido às medidas tomadas para lutar contra uma propagação do coronavírus”. A autarquia garante que os regulamentos e medidas sanitárias em vigor serão respeitados.

O programa arranca já este sábado, dia 11 de julho, com a abertura de algumas barraquinhas de comida e jogos. É o caso, por exemplo, da popular ‘pesca de patinhos de borracha’ (“pêche aux canards”, em francês), que abre todos os dias, das 10h00 às 20h00, no parque da Villa Vauban.

Já os carrosséis para crianças e outras atrações, como carrinhos de choque, abrem a 18 de julho. Vão estar em várias praças da capital, incluindo as de Roedgen, Auguste Laurent e Jeanne d’Arc. Aquelas atrações, que abrem todos os dias, das 11h00 às 22h00, serão gratuitas.

Quanto a comida, muitas das barracas e stands abrem também a 11 de julho. É o caso do espaço ‘lounge’ que será montado no coração do parque municipal Kinnekswiss. Além de uma roda gigante com vista sobre a cidade, haverá barracas de gelados, bebidas, gofres, churros e mais.

Destaque também para a “praia do teatro”, inaugurada há dois anos na Praça do Théâtre, e que abre também no dia 11. Haverá chapéus-de-sol, petanca, brinquedos de praia e, até, um piano.

O parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg, que costuma ser o ‘palco principal’ do verão luxemburguês, ao acolher todos os anos a maior feira popular do país, também vai ser envolvido no programa alternativo da capital. O

Glacis será transformado num cinema ‘drive-in’, já a partir de 17 de julho, propondo filmes recentes e clássicos, como Grease ou o Rei Leão. O programa está disponível em cinematheque.lu.

Conheça o programa completo aqui.

