Carros vandalizados e roubados junto ao estádio Josy Barthel

Na noite de ontem, entre as 19h30 e as 23h, vários veículos foram vandalizados nas imediações do estádio Josy Barthel, ao mesmo tempo que decorria o jogo da Liga Europa entre o F91 Dudelange e a equipa azeri do Qarabag.

Segundo o relatório da Polícia grã-ducal, que já abriu um inquérito, foram roubados dos respetivos veículos um computador Macbook Pro, uns auscultadores, uma caneta Montblanc, uma mala em pele, um iPad, um casaco, dinheiro e um recarregador de iPhone.

Uma testemunha utilizou o Twiter para denunciar os factos, precisando que os autores do crime atuaram no parque de estacionamento e junto ao estádio Josy Barthel enquanto decorria o jogo e que algumas viaturas foram roubadas.

