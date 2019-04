Representantes dos governos luxemburguês, alemão e francês lançaram esta quarta-feira as primeiras pistas de teste transfronteiriças em Schengen. O ministro dos Transportes do Luxemburgo prevê que os primeiros carros sem condutor estejam à venda nos próximos 15 anos.

Luxemburgo 3 min.

Carros sem condutor podem chegar em 2035. Testes arrancaram hoje em Schengen

Mara BILO Representantes dos governos luxemburguês, alemão e francês lançaram esta quarta-feira as primeiras pistas de teste transfronteiriças em Schengen. O ministro dos Transportes do Luxemburgo prevê que os primeiros carros sem condutor estejam à venda nos próximos 15 anos.

Sem acidentes, sem stress, sem engarrafamentos: o futuro da circulação automóvel parece promissor. Os carros autónomos poderão ser a solução e os computadores tornam esse futuro possível. O objetivo: ser auto-suficiente e sem motorista, com os veículos a poderem atravessar em breve o caos do trânsito. Para testar os futuros carros no trânsito transfronteiriço, os governos do Luxemburgo, Alemanha e França lançaram hoje os primeiros testes.

A primeira pedra do projeto foi lançada há dois anos. Em setembro de 2017, os governos do Luxemburgo, Alemanha e França acordaram criar uma zona de testes para a condução automatizada e em rede. Esta quarta-feira, o percurso começou a ser testado em Schengen. O ministro da Economia, Étienne Schneider, e o ministro dos Transportes, François Bausch, dispararam o sinal de partida para os primeiros testes naquela localidade luxemburguesa, onde foi também assinado o acordo de livre circulação europeu, em 1985. Com os governantes luxemburgueses estavam também o ministro alemão dos Transportes e Infraestrutura Digital, Andreas Scheuer, a ministra francesa dos Transportes, Elisabeth Borne, e a ministra dos Transportes da região do Sarre, Anke Rehlinger.

A área experimental abrange o sul do Luxemburgo, a região francesa da Lorena e partes da região do Sarre. A ideia é oferecer a empresas, universidades e institutos de pesquisa a oportunidade de testar os seus conceitos de mobilidade de forma realista. "A indústria, a pesquisa e a ciência podem, assim, testar novas tecnologias sob condições reais e transfronteiriças em todos os tipos de estradas", anunciou o Governo, em comunicado. "As descobertas ajudarão a abrir novas oportunidades para os transportes públicos". Cerca de 230.000 trabalhadores deslocam-se diariamente na Grande Região.



François Bausch, Anke Rehlinger, Elisabeth Borne, Andreas Scheuer e Etienne Schneider. Foto: Luxinnovation

Os primeiros projetos concretos de mobilidade foram apresentados em Schengen. Um deles é o "5GCroCo": um projeto europeu que tem como objetivo testar a tecnologia de quinta geração móvel 5G, uma vez que a interconexão dos vários sistemas nacionais de rádio móvel é uma condição prévia para a condução autónoma transfronteiriça. O projeto envolve 23 parceiros, e o Luxemburgo é responsável pelo planeamento e operação da pista de testes no país. Para o apoiar, a Comissão Europeia contribuiu com cerca de 13 milhões de euros. No total, os testes de condução 5G autónomos na zona fronteiriça deverão durar três anos e custar 17 milhões de euros.



Outro projeto chama-se "Terminal". O objetivo deste projeto financiado pela União Europeia é introduzir mini-autocarros automatizados, movidos a eletricidade, que poderão vir a ser utilizados no transporte de passageiros transfronteiriços. Os parceiros do projeto incluem a Universidade do Luxemburgo, e os primeiros resultados deverão ser conhecidos até final de 2021.

Atualmente, as empresas luxemburguesas estão representadas apenas nestes dois projectos europeus, segundo Anthony Auert, da Luxinnovation, a Agência Nacional para o Desenvolvimento Económico: "O nosso papel é, no entanto, estabelecer outros projetos com outras empresas".

Uma estreia europeia

A área de testes em que a condução autónoma vai ser testada tem 206 quilómetros. Gráfico: Luxemburger Wort

Na prática, a condução autónoma já está a ser testada na Europa, como em estradas alemãs, na autoestrada A9, entre Munique e Ingolstadt. Mas o projeto apresentado hoje em Schengen é a primeira "zona de testes transfronteiriços", apontou o ministro da Economia, Étienne Schneider. A ideia é testar a compatibilidade das diferentes infraestruturas nos três países: os vários semáforos, sinais e sistemas móveis.



Os carros autónomos também poderão circular na hora de ponta entre Schengen, Saarbrücken e Metz. Mas os restantes condutores não têm razões para se preocupar, tranquilizou o ministro luxemburguês. Por enquanto, haverá sempre um motorista ao volante de todos os veículos, explicou Schneider. "A tecnologia ainda não está suficientemente desenvolvida, tem de haver alguém que possa intervir."

O ministro dos Transportes, François Bausch, espera que os veículos autónomos cheguem ao mercado a partir de 2035 para os consumidores finais. "Os primeiros a circular sem motorista serão provavelmente os passageiros de táxi", prevê.



(Tradução e adaptação de um artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort)