Patrulha da polícia deu ordem de paragem ao automobilista e retirou-lhe a carta de condução.

Carro seguia a 200 km/hora no túnel Grouft

Patrulha da polícia deu ordem de paragem ao automobilista e retirou-lhe a carta de condução.

Um automobilista que conduzia a 200 km/hora no túnel Grouft recebeu ordens de paragem de uma patrulha da polícia e ficou com a carta de condução apreendida, segundo revelam as autoridades.

Os agentes aperceberam-se de que o veículo seguia a velocidade excessiva quando procuravam o acesso à A7tendo aquele prosseguido a sua marcha rumo ao túnel Stafelter que cruzou a 189 km/hora. Continuando em direção a Mersch, o carro chegaria aos 200 km/hora no túnel Grouft, à saída do qual os agentes da autoridade deram a ordem de paragem ao condutor, recorrendo às luzes azuis.

Com o veículo imobilizado, os agentes abordaram o condutor, descobrindo então que se tratava de um recém-encartado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.