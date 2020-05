O proprietário conseguiu localizar o seu carro na fronteira em Errouville, tudo graças a um telefone móvel.

Carro roubado encontrado através do telemóvel

Um carro, equipado com um sistema de entrada sem chave, desapareceu no domingo, no distrito de Bonnevoie. Foi, depois, encontrado em França, em Errouville, graças ao telemóvel, revela o L'Essentiel.

O veículo, equipado com um sistema de entrada sem chave, foi roubado no domingo à tarde, entre as 12 e as 17 horas, de uma garagem situada na rue des Gaulois, no distrito de Bonnevoie, no Luxemburgo.

O proprietário, que rapidamente apresentou uma queixa, conseguiu localizar o seu carro na fronteira em Errouville (Meurthe-et-Moselle), tudo graças a um telefone móvel. As autoridades francesas foram imediatamente informadas e puderam encontrar o veículo abandonado na localidade. No local, não encontraram vestígios do(s) ladrão(es). De acordo com a polícia do Grão-Ducado, o carro será em breve devolvido ao seu proprietário.

